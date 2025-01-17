Казахстан впервые с 2019 года проведет Парад Победы

Казахстан впервые с 2019 года проведет военный парад, посвященный одновременно Дню защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Информация об этом содержится в плане мероприятий, организованных в честь данного юбилея.
«Мероприятие станет ключевым событием в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнет память казахстанцев об этом значимом событии», — сказано в документе, опубликованном на портале правовых актов Казахстана. Событие пройдет 7 мая.
При этом 9 Мая, в День Победы, запланированы церемония возложения венков и цветов у памятников защитникам Отечества, праздничный салют и торжественные мероприятия в честь ветеранов и тружеников тыла.
В Казахстане последний военный парад был проведен в 2019 году. В 2020 и 2021 годах он был отменен из-за пандемии COVID-19, а с 2022 по 2024 годы — в связи с необходимостью экономии бюджетных средств.
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