Казахстан впервые с 2019 года проведет Парад Победы

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Парад Победы в Казахстане пройдет 7 мая
Парад Победы в Казахстане пройдет 7 мая Фото:

Казахстан впервые с 2019 года проведет военный парад, посвященный одновременно Дню защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Информация об этом содержится в плане мероприятий, организованных в честь данного юбилея.

«Мероприятие станет ключевым событием в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнет память казахстанцев об этом значимом событии», — сказано в документе, опубликованном на портале правовых актов Казахстана. Событие пройдет 7 мая.

При этом 9 Мая, в День Победы, запланированы церемония возложения венков и цветов у памятников защитникам Отечества, праздничный салют и торжественные мероприятия в честь ветеранов и тружеников тыла.

В Казахстане последний военный парад был проведен в 2019 году. В 2020 и 2021 годах он был отменен из-за пандемии COVID-19, а с 2022 по 2024 годы — в связи с необходимостью экономии бюджетных средств.

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Казахстан впервые с 2019 года проведет военный парад, посвященный одновременно Дню защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Информация об этом содержится в плане мероприятий, организованных в честь данного юбилея. «Мероприятие станет ключевым событием в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнет память казахстанцев об этом значимом событии», — сказано в документе, опубликованном на портале правовых актов Казахстана. Событие пройдет 7 мая. При этом 9 Мая, в День Победы, запланированы церемония возложения венков и цветов у памятников защитникам Отечества, праздничный салют и торжественные мероприятия в честь ветеранов и тружеников тыла. В Казахстане последний военный парад был проведен в 2019 году. В 2020 и 2021 годах он был отменен из-за пандемии COVID-19, а с 2022 по 2024 годы — в связи с необходимостью экономии бюджетных средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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