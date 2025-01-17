Директор пермской школы заплатит штраф за нарушение правил организации питания

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Нарушения в школе-интернате уже устранили
Нарушения в школе-интернате уже устранили Фото:

В Орджоникидзевском район Перми детей кормили с нарушениями. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Прокуратура Орджоникидзевского района проверила соблюдение организацию питания детей в адаптивной школе-интернате „Территория возможностей“. В ходе проверки выявили нарушения при хранении продуктов и изготовлению пищи», — говорится в сообщении.

Директор учреждения получил представление прокуратуры и штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ). Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Нарушения уже устранили.

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В Орджоникидзевском район Перми детей кормили с нарушениями. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Прокуратура Орджоникидзевского района проверила соблюдение организацию питания детей в адаптивной школе-интернате „Территория возможностей“. В ходе проверки выявили нарушения при хранении продуктов и изготовлению пищи», — говорится в сообщении. Директор учреждения получил представление прокуратуры и штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ). Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Нарушения уже устранили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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