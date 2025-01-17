Директор пермской школы заплатит штраф за нарушение правил организации питания

Нарушения в школе-интернате уже устранили
В Орджоникидзевском район Перми детей кормили с нарушениями. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
«Прокуратура Орджоникидзевского района проверила соблюдение организацию питания детей в адаптивной школе-интернате „Территория возможностей“. В ходе проверки выявили нарушения при хранении продуктов и изготовлению пищи», — говорится в сообщении.
Директор учреждения получил представление прокуратуры и штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ). Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Нарушения уже устранили.
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