Федеральные министры оценили пермские учебные заведения и предприятия

Министры РФ Фальков и Решетников похвалили Прикамье за науку и промышленность
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За три года в Пермском крае комплексно обновят учебные заведения
За три года в Пермском крае комплексно обновят учебные заведения Фото:

Министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков посетили образовательные учреждения и предприятия Пермского края. Они высоко оценили потенциал в сфере высшего образования и разработки предприятий региона. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

 «Глава Минобра России Валерий Фальков подчеркнул, что у Прикамья есть большой потенциал в сфере высшего образования. С краевым правительством заключено соглашение. В рамках него планируется комплексно обновить учебные заведения с 2025 по 2027 год. Работы профинансируют напополам с регионом», — говорится на сайте краевого правительства.

В ходе визита на производства «Меридиан» и «ИНГК-Промтех» глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников оценил разработки прикамских предприятий. «Несмотря на трансформацию экономики, Пермский край остается промышленным лидером и становится площадкой для развития и внедрения высоких технологий», — отметил он.

Кроме того, министры посетили Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ Уро РАН) и новый корпус Пермского авиатехникума имени Швецова. Им также представили новую специальность «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». 

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил Максима Решетникова и Валерия Фалькова за внимание к сфере образования и науки Пермского края. «Нам требуется подготовить около 40 тысяч специалистов для работы на высокотехнологичных предприятиях. Главная задача — развивать и вузы, и ссузы», — подчеркнул глава региона.

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Министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков посетили образовательные учреждения и предприятия Пермского края. Они высоко оценили потенциал в сфере высшего образования и разработки предприятий региона. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.  «Глава Минобра России Валерий Фальков подчеркнул, что у Прикамья есть большой потенциал в сфере высшего образования. С краевым правительством заключено соглашение. В рамках него планируется комплексно обновить учебные заведения с 2025 по 2027 год. Работы профинансируют напополам с регионом», — говорится на сайте краевого правительства. В ходе визита на производства «Меридиан» и «ИНГК-Промтех» глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников оценил разработки прикамских предприятий. «Несмотря на трансформацию экономики, Пермский край остается промышленным лидером и становится площадкой для развития и внедрения высоких технологий», — отметил он. Кроме того, министры посетили Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ Уро РАН) и новый корпус Пермского авиатехникума имени Швецова. Им также представили новую специальность «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».  Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил Максима Решетникова и Валерия Фалькова за внимание к сфере образования и науки Пермского края. «Нам требуется подготовить около 40 тысяч специалистов для работы на высокотехнологичных предприятиях. Главная задача — развивать и вузы, и ссузы», — подчеркнул глава региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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