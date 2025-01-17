Украинский лидер Владимир Зеленский посмертно наградил солдата ВСУ Дмитрия Масловского. Он проиграл в драке на ножах против ефрейтора ВС РФ из Якутии Андрея Григорьева.
«Зеленский присвоил звание Героя Украины старшему солдату Дмитрию Масловскому, погибшему в рукопашном бою с ножом против якута», — сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на указ украинского лидера. О схватке на ножах стало известно в начале января, когда в сети появились видеозаписи драки.
В селе Трудовом в ДНР во время контратаки украинских войск произошел поединок между Григорьевым и Масловским, в котором победил российский военный. Российский военный рассказывал, что противник превосходил его физически и успел его ранить, но Григорьев все же смог нанести смертельные удары оппоненту.
Боец также отметил, что пошел на специальную военную операцию добровольцем, подписав контракт с Минобороны в апреле 2024 года. 10 января президент России Владимир Путин присвоил Григорьеву звание Герой России, передает «Царьград».
Согласно информации, опубликованной изданием Welt, вскрываются проблемы с мотивацией среди украинских военнослужащих, что приводит к росту числа дезертиров в рядах ВСУ. К тому же западные государства не проявляют намерения увеличить свою помощь Украине, и это, в свою очередь, негативно отражается на ходе переговоров с Москвой, передает RT.
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