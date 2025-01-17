Директор пермского оборонного завода возглавил еще одно крупное предприятие

Генеральным директором пермского АО «НПО „Энергомаш“» стал Иван Краснов. С 2020 года он также руководит АО «Протон-ПМ».
«Совет директоров АО „НПО Энергомаш“ назначил гендиректором предприятия Ивана Краснова, возглавляющего АО „Протон-ПМ“. Бывший глава „Энергомаша“ Игорь Арбузов, руководивший объединением с 2015 года, решил завершить трудовую деятельность. Он останется на предприятии советником», — сообщается на сайте АО «НПО „Энергомаш“.
По информации «Коммерсантъ-Прикамье», Краснов будет совмещать должности. АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос». Является одним из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности РФ. Специализация завода — изготовление жидкостных ракетных двигателей.
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