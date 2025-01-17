Директор пермского оборонного завода возглавил еще одно крупное предприятие

Директор пермского АО «Протон-ПМ» Краснов возглавил АО «НПО «Энергомаш»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иван Краснов будет совмещать две должности (фото из архива)
Иван Краснов будет совмещать две должности (фото из архива) Фото:

Генеральным директором пермского АО «НПО „Энергомаш“» стал Иван Краснов. С 2020 года он также руководит АО «Протон-ПМ».

«Совет директоров АО „НПО Энергомаш“ назначил гендиректором предприятия Ивана Краснова, возглавляющего АО „Протон-ПМ“. Бывший глава „Энергомаша“ Игорь Арбузов, руководивший объединением с 2015 года, решил завершить трудовую деятельность. Он останется на предприятии советником», — сообщается на сайте АО «НПО „Энергомаш“.

По информации «Коммерсантъ-Прикамье», Краснов будет совмещать должности. АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос». Является одним из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности РФ. Специализация завода — изготовление жидкостных ракетных двигателей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральным директором пермского АО «НПО „Энергомаш“» стал Иван Краснов. С 2020 года он также руководит АО «Протон-ПМ». «Совет директоров АО „НПО Энергомаш“ назначил гендиректором предприятия Ивана Краснова, возглавляющего АО „Протон-ПМ“. Бывший глава „Энергомаша“ Игорь Арбузов, руководивший объединением с 2015 года, решил завершить трудовую деятельность. Он останется на предприятии советником», — сообщается на сайте АО «НПО „Энергомаш“. По информации «Коммерсантъ-Прикамье», Краснов будет совмещать должности. АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос». Является одним из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности РФ. Специализация завода — изготовление жидкостных ракетных двигателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...