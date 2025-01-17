В двух районах Перми отключат воду

В Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми запланировано отключение воды. Это связано с тем, что в период с с 19 января по 2 февраля будут менять задвижки и участки сетей, подключать и промывать новые водоводы, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье».
«Ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса. Некоторые отключения проводятся в выходные, чтобы не нарушать работу школ, детских садов и других социальных учреждений», — сказано в сообщении.
С 9:00 до 19:00 19 января планируется отключение водоснабжения в следующих домах:
- ул. Азотная, 1,
- ул. Бушмакина, 11, 19,
- ул. Генерала Доватора, 42,
- ул. Колвинская, 23.
С 9:00 до 19:00 25 января не будет воды по адресам:
- ул. Академика Веденеева, 52,
- ул. Кронита, 14, 18, 23,
- ул. Ставропольская, 17, 17а, 19.
С 10:00 до 18:00 28 января холодного водоснабжения не будет в домах:
- ул. Гарцовская, 33,
- ул. Колыбалова, 2, 24, 25, 26, 27, 28,
- ул. Кувинская, 34,
- ул. Народная, 48.
С 9:00 до 19:00 2 февраля без воды останутся дома:
- ул. Вильямса, 4б, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18а (ЦТП №11), 35, 37,37, 37а, 37/1, 37/3, 37б, 39, 39а, 39б, 41, 41а, 43, 45, 45а (ЦТП №17), 47, 47а,
- ул. Гайвинская, 6, 8,
- ул. Маршала Толбухина, 6, 6а (ЦТП №15), 10а, 12а, 12, 14,16а, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5,
- ул. Никитина, 18, 18б, 22,
- ул. Писарева, 11, 13, 15, 7.
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