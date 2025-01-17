В Перми пройдет утиная перепись

Пермяков приглашают посчитать зимующих в городе водоплавающих птиц. Акция состоится в воскресенье, 19 января, на шести природных территориях города. Об этом сообщается на сайте управление по экологии и природопользованию администрации Перми.
«Широкое участие населения станет большим подспорьем ученым. Мониторинг массовых видов птиц и их местообитаний имеет и практическое значение. К тому же, учет — это прекрасная возможность познакомиться с зимующими водоплавающими своего края. ежегодно в Перми остается зимовать порядка 70 видов птиц, которые нуждаются в подкормке», — отмечают организаторы акции.
По данным орнитологов, в Перми и крае преимущественно встречаются кряквы. В 2024 году в долинах рек города насчитали более тысячи особей. Также были отмечены другие зимующие околоводные виды птиц: оляпка, орлан-белохвост.
19 января запланированы учеты на следующих территориях:
- КамГЭС и ручей Гремячий (Гайва) в 11:00, сбор около остановки общественного транспорта «Завод ГСК» в сторону мкр. Гайва;
- набережная реки Камы в 11:00 от арт-объекта «Счастье не за горами»;
- река Данилиха в 11:00, встреча участников в двух локациях – в районе Цветочного Моста (улица Грузинская, 13) и Серебрянского моста (улица Серебрянский проезд, 19);
- река Егошиха, старт в 11:00 от остановки общественного транспорта «Микрорайон Владимирский»;
- река Большая Мотовилиха, старт в 11:00 в Райском саду у беседки;
- река Уинка и река Ива в 13:00 от улицы Гайдара, 3.
Более подробная информация о мероприятии представлена в группе «Пермское орнитологическое общество» «ВКонтакте» и на сайте Союза охраны птиц России.
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