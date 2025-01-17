17 января 2025

В Перми пройдет утиная перепись

© Служба новостей «URA.RU»
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Замой на малых реках Перми обитает около тысячи крякв
Замой на малых реках Перми обитает около тысячи крякв Фото:

Пермяков приглашают посчитать зимующих в городе водоплавающих птиц. Акция состоится в воскресенье, 19 января, на шести природных территориях города. Об этом сообщается на сайте управление по экологии и природопользованию администрации Перми. 

«Широкое участие населения станет большим подспорьем ученым. Мониторинг массовых видов птиц и их местообитаний имеет и практическое значение. К тому же, учет — это прекрасная возможность познакомиться с зимующими водоплавающими своего края. ежегодно в Перми остается зимовать порядка 70 видов птиц, которые нуждаются в подкормке», — отмечают организаторы акции.

По данным орнитологов, в Перми и крае преимущественно встречаются кряквы. В 2024 году в долинах рек города насчитали более тысячи особей. Также были отмечены другие зимующие околоводные виды птиц: оляпка, орлан-белохвост.

19 января запланированы учеты на следующих территориях:

  • КамГЭС и ручей Гремячий (Гайва) в 11:00, сбор около остановки общественного транспорта «Завод ГСК» в сторону мкр. Гайва;
  • набережная реки Камы в 11:00 от арт-объекта «Счастье не за горами»;
  • река Данилиха в 11:00, встреча участников в двух локациях – в районе Цветочного Моста (улица Грузинская, 13) и Серебрянского моста (улица Серебрянский проезд, 19);
  • река Егошиха, старт в 11:00 от остановки общественного транспорта «Микрорайон Владимирский»;
  • река Большая Мотовилиха, старт в 11:00 в Райском саду у беседки;
  • река Уинка и река Ива в 13:00 от улицы Гайдара, 3.

Более подробная информация о мероприятии представлена в группе «Пермское орнитологическое общество» «ВКонтакте» и на сайте Союза охраны птиц России.

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Пермяков приглашают посчитать зимующих в городе водоплавающих птиц. Акция состоится в воскресенье, 19 января, на шести природных территориях города. Об этом сообщается на сайте управление по экологии и природопользованию администрации Перми.  «Широкое участие населения станет большим подспорьем ученым. Мониторинг массовых видов птиц и их местообитаний имеет и практическое значение. К тому же, учет — это прекрасная возможность познакомиться с зимующими водоплавающими своего края. ежегодно в Перми остается зимовать порядка 70 видов птиц, которые нуждаются в подкормке», — отмечают организаторы акции. По данным орнитологов, в Перми и крае преимущественно встречаются кряквы. В 2024 году в долинах рек города насчитали более тысячи особей. Также были отмечены другие зимующие околоводные виды птиц: оляпка, орлан-белохвост. 19 января запланированы учеты на следующих территориях: Более подробная информация о мероприятии представлена в группе «Пермское орнитологическое общество» «ВКонтакте» и на сайте Союза охраны птиц России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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