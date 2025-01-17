В зоне СВО погибла наемница ВСУ Зайцева

Белорусская оппозиционерка, 23-летняя Мария Зайцева, которая активно участвовала в боевых действиях на стороне ВСУ в составе 2-го интернационального легиона, погибла в боях под Бахмутом. Об этом сообщает украинское издание «Страна» с отсылкой на белорусские источники. Зайцева стала известна после участия в протестах в Беларуси в 2020 году.
Детали о присоединении Зайцевой к иностранному легиону не раскрываются, однако ее участие в активных боевых действиях подтверждается ее присутствием и смертью в зоне боевых действий под Бахмутом. После тяжелых ранений на протестах в Минске, где Мария получила ранения от светошумовых гранат и резиновых пуль, она была вынуждена отправиться на лечение за границу, пишет издание в своем telegram-канале.
В Чехии оппозиционерка перенесла несколько операций, но последствия травм оставались с ней до конца жизни. Включая потерю слуха на одно ухо и наличие опухоли в мозге.
Российский посол в Канберре, Алексей Павловский, был вызван в Министерство иностранных дел Австралии после поступления информации о гибели австралийского гражданина Оскара Дженкинса, который воевал на стороне ВСУ и был взят в плен российскими силами, передает «Царьград». В МИД Австралии сообщили, что с Павловским было проведено несколько бесед для выяснения информации о местоположении Дженкинса. Австралия также вела переговоры на эту тему с украинским послом и направила официальный запрос к правительству Украины.
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