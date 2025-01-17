Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием детей произошло в пятницу, 17 января, в Пермском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
«Со стороны поселка Сылва в направлении села Троица двигался автомобиль „Ниссан“. На пятом километре автодороги Новые Ляды — Троица водитель выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с питбайком. Водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП 16-летний мальчик, управлявший мини-мотоциклом, с травмами госпитализирован в больницу. Его 12-летний пассажир погиб», — рассказали в ведомстве.
Полицейские разыскали и задержали предполагаемого водителя иномарки. Его доставили в отдел ОВД. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Проводится разбирательство. Собранные материалы направят в Следственный комитет для принятия решения.
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