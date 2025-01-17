17 января 2025

«Сбил подростков и скрылся»: смертельная авария произошла в Пермском крае. Видео

Неизвестный устроил смертельное ДТП с подростками в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские выясняют обстоятельства ДТП
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП Фото:

Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием детей произошло в пятницу, 17 января, в Пермском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю. 

«Со стороны поселка Сылва в направлении села Троица двигался автомобиль „Ниссан“. На пятом километре автодороги Новые Ляды — Троица водитель выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с питбайком. Водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП 16-летний мальчик, управлявший мини-мотоциклом, с травмами госпитализирован в больницу. Его 12-летний пассажир погиб», — рассказали в ведомстве.

Полицейские разыскали и задержали предполагаемого водителя иномарки. Его доставили в отдел ОВД. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Проводится разбирательство. Собранные материалы направят в Следственный комитет для принятия решения.

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием детей произошло в пятницу, 17 января, в Пермском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.  «Со стороны поселка Сылва в направлении села Троица двигался автомобиль „Ниссан“. На пятом километре автодороги Новые Ляды — Троица водитель выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с питбайком. Водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП 16-летний мальчик, управлявший мини-мотоциклом, с травмами госпитализирован в больницу. Его 12-летний пассажир погиб», — рассказали в ведомстве. Полицейские разыскали и задержали предполагаемого водителя иномарки. Его доставили в отдел ОВД. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Проводится разбирательство. Собранные материалы направят в Следственный комитет для принятия решения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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