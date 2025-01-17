Пожар начался на промышленном предприятии в Калужской области после атаки БПЛА

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о последствиях атаки беспилотника на промышленное предприятие в городе Людиново. Инцидент привел к возгоранию на территории объекта. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«На территории Людиново в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории промышленного предприятия. На месте работает оперативная группа. И сотрудники спасательных служб», — сообщил Шапша.
По информации оперативного штаба Курской области, на всей территории региона объявлена угроза атаки с использованием БПЛА. Согласно данным Министерства обороны РФ, в интервале времени с 21:10 до 21:45 (мск), системы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских дронов над территорией Брянской области.
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