17 января 2025

Пожар начался на промышленном предприятии в Калужской области после атаки БПЛА

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На месте работает оперативная группа
На месте работает оперативная группа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о последствиях атаки беспилотника на промышленное предприятие в городе Людиново. Инцидент привел к возгоранию на территории объекта. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«На территории Людиново в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории промышленного предприятия. На месте работает оперативная группа. И сотрудники спасательных служб», — сообщил Шапша.

По информации оперативного штаба Курской области, на всей территории региона объявлена угроза атаки с использованием БПЛА. Согласно данным Министерства обороны РФ, в интервале времени с 21:10 до 21:45 (мск), системы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских дронов над территорией Брянской области.

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о последствиях атаки беспилотника на промышленное предприятие в городе Людиново. Инцидент привел к возгоранию на территории объекта. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «На территории Людиново в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории промышленного предприятия. На месте работает оперативная группа. И сотрудники спасательных служб», — сообщил Шапша. По информации оперативного штаба Курской области, на всей территории региона объявлена угроза атаки с использованием БПЛА. Согласно данным Министерства обороны РФ, в интервале времени с 21:10 до 21:45 (мск), системы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских дронов над территорией Брянской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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