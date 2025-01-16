Арктическая экспедиция МЧС проехала уже тысячу километров по ЯНАО

Арктическая экспедиция МЧС России, которая везет частичку Вечного огня с подножия мурманского мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ» по всем городам и поселкам ЯНАО, доехала до Уренгоя. Она преодолела уже тысячу километров по арктическому региону.
«Арктическая экспедиция МЧС России преодолела более тысячи километров по ЯНАО. В Уренгое состоялось мероприятие, посвященное чествованию памяти погибших в Великой Отечественной войне. Церемонию слияния огня провели Эдуард Барахтин, который следует с экспедицией из Мурманска, и участник СВО Константин Сотиев», — написано в telegram-канале ведомства.
В рамках церемонии, жители Уренгоя возложили цветы к Вечному огню. Школьникам же провели урок мужества и мастер-класс по оказанию первой помощи, а также вручили 50 автономных дымовых пожарных извещателей.
Арктическая экспедиция МЧС России прибыла в Новый Уренгой (ЯНАО) позже запланированного времени. Опоздание составило около трех часов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!