16 января 2025

Арктическая экспедиция МЧС проехала уже тысячу километров по ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В Уренгое прошла церемония слияния Вечного огня
В Уренгое прошла церемония слияния Вечного огня Фото:

Арктическая экспедиция МЧС России, которая везет частичку Вечного огня с подножия мурманского мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ» по всем городам и поселкам ЯНАО, доехала до Уренгоя. Она преодолела уже тысячу километров по арктическому региону.

«Арктическая экспедиция МЧС России преодолела более тысячи километров по ЯНАО. В Уренгое состоялось мероприятие, посвященное чествованию памяти погибших в Великой Отечественной войне. Церемонию слияния огня провели Эдуард Барахтин, который следует с экспедицией из Мурманска, и участник СВО Константин Сотиев», — написано в telegram-канале ведомства.

В рамках церемонии, жители Уренгоя возложили цветы к Вечному огню. Школьникам же провели урок мужества и мастер-класс по оказанию первой помощи, а также вручили 50 автономных дымовых пожарных извещателей.

Арктическая экспедиция МЧС России прибыла в Новый Уренгой (ЯНАО) позже запланированного времени. Опоздание составило около трех часов.

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Арктическая экспедиция МЧС России, которая везет частичку Вечного огня с подножия мурманского мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ» по всем городам и поселкам ЯНАО, доехала до Уренгоя. Она преодолела уже тысячу километров по арктическому региону. «Арктическая экспедиция МЧС России преодолела более тысячи километров по ЯНАО. В Уренгое состоялось мероприятие, посвященное чествованию памяти погибших в Великой Отечественной войне. Церемонию слияния огня провели Эдуард Барахтин, который следует с экспедицией из Мурманска, и участник СВО Константин Сотиев», — написано в telegram-канале ведомства. В рамках церемонии, жители Уренгоя возложили цветы к Вечному огню. Школьникам же провели урок мужества и мастер-класс по оказанию первой помощи, а также вручили 50 автономных дымовых пожарных извещателей. Арктическая экспедиция МЧС России прибыла в Новый Уренгой (ЯНАО) позже запланированного времени. Опоздание составило около трех часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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