WSJ: Трамп начнет свое президентство с масштабных депортаций мигрантов

Администрация избранного президента США Дональда Трампа объявила о планах провести масштабный иммиграционный рейд в Чикаго. Он запланирован на вторник, 21 января, следующий день после инаугурации президента. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
«Мы (администрация Белого дома — прим. URA.RU) начнем прямо здесь, в Чикаго, штат Иллинойс. И если мэр Чикаго не захочет помочь, он может отойти в сторону», — передает WSJ слова Тома Хомана, отвечающего в администрации Трампа за депортацию нелегальных мигрантов. Там также отметили, что операция будет проводиться с 21 января на протяжении всей недели. В ней примут участие от 100 до 200 сотрудников иммиграционной и таможенной службы США.
По данным издания, операция будет направлена против нелегальных мигрантов с криминальным прошлым, которые нарушили законы, считавшиеся не достаточно серьезными для преследования предыдущим руководством администрации Джо Байдена. Команда Трампа рассматривала несколько городов для проведения операции. Среди них — Чикаго, Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл, где действуют более лояльные к мигрантам правила.
Ранее Трамп связал происшествие в Новом Орлеане с проблемой нелегальной миграции. Там мужчина на автомобиле въехал в толпу, в результате чего погибли по меньшей мере десять человек, а десятки получили ранения. Трамп заявил, что преступники, прибывающие в страну, представляют собой большую угрозу по сравнению с местными нарушителями, передает RT.
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