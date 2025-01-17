17 января 2025

В ЯНАО ребенок пострадал из-за ДТП с иномаркой

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО ребенка госпитализировали из-за ДТП
В ЯНАО ребенка госпитализировали из-за ДТП Фото:

В Надыме на 1-ом Предпортовом проезде, 15/1 (ЯНАО) автомобиль «Тойота» наехал на ребенка, который перебегал улицу. В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.

«Надым, водитель автомобиля „Тойота“ допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.

С начала 2025 года на дорогах ЯНАО зарегистрировано 207 ДТП. В них пострадали уже пять человек, два из которых — дети.

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В Надыме на 1-ом Предпортовом проезде, 15/1 (ЯНАО) автомобиль «Тойота» наехал на ребенка, который перебегал улицу. В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО. «Надым, водитель автомобиля „Тойота“ допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства. С начала 2025 года на дорогах ЯНАО зарегистрировано 207 ДТП. В них пострадали уже пять человек, два из которых — дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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