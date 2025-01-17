В ЯНАО ребенок пострадал из-за ДТП с иномаркой

В Надыме на 1-ом Предпортовом проезде, 15/1 (ЯНАО) автомобиль «Тойота» наехал на ребенка, который перебегал улицу. В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.
«Надым, водитель автомобиля „Тойота“ допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.
С начала 2025 года на дорогах ЯНАО зарегистрировано 207 ДТП. В них пострадали уже пять человек, два из которых — дети.
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