На тульской нефтебазе произошел пожар после атаки БПЛА: что известно о происшествии. Видео

Mash: ВСУ ударили дронами по нефтебазе в Тульской области
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Перед пожаром очевидцы слышали не менее десяти взрывов (архивное фото)
Перед пожаром очевидцы слышали не менее десяти взрывов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Узловском районе Тульской области на нефтебазе произошла серия взрывов после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате ударов беспилотников на территории предприятия начался пожар. Что известно о ситуации в регионе — в материале URA.RU. 

Что произошло 

На территории нефтебазы в Тульской области произошло не менее десяти взрывов, которые были вызваны ударами дронов ВС Украины. В ходе атаки на нефтебазу начался масштабный пожар, на тушение которого незамедлительно выехали экстренные службы. Позже губернатор региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале подтвердил, что открытое горение, вызванное возгоранием емкости с горюче-смазочными материалами (ГСМ), успешно ликвидировано. 

Последствия атаки, пострадавшие 

При пожаре в Тульской области пострадавших не было зафиксировано, заявил Миляев. Кроме того, по данным Минобороны, в Тульской области за сутки были сбиты пять беспилотников ВСУ. Сейчас ситуация в регионе находится под контролем, при этом режим опасности атаки БПЛА сохраняется. 

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В Узловском районе Тульской области на нефтебазе произошла серия взрывов после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате ударов беспилотников на территории предприятия начался пожар. Что известно о ситуации в регионе — в материале URA.RU.  Что произошло  На территории нефтебазы в Тульской области произошло не менее десяти взрывов, которые были вызваны ударами дронов ВС Украины. В ходе атаки на нефтебазу начался масштабный пожар, на тушение которого незамедлительно выехали экстренные службы. Позже губернатор региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале подтвердил, что открытое горение, вызванное возгоранием емкости с горюче-смазочными материалами (ГСМ), успешно ликвидировано.  Последствия атаки, пострадавшие  При пожаре в Тульской области пострадавших не было зафиксировано, заявил Миляев. Кроме того, по данным Минобороны, в Тульской области за сутки были сбиты пять беспилотников ВСУ. Сейчас ситуация в регионе находится под контролем, при этом режим опасности атаки БПЛА сохраняется. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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