В Узловском районе Тульской области на нефтебазе произошла серия взрывов после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате ударов беспилотников на территории предприятия начался пожар. Что известно о ситуации в регионе — в материале URA.RU.
Что произошло
На территории нефтебазы в Тульской области произошло не менее десяти взрывов, которые были вызваны ударами дронов ВС Украины. В ходе атаки на нефтебазу начался масштабный пожар, на тушение которого незамедлительно выехали экстренные службы. Позже губернатор региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале подтвердил, что открытое горение, вызванное возгоранием емкости с горюче-смазочными материалами (ГСМ), успешно ликвидировано.
Последствия атаки, пострадавшие
При пожаре в Тульской области пострадавших не было зафиксировано, заявил Миляев. Кроме того, по данным Минобороны, в Тульской области за сутки были сбиты пять беспилотников ВСУ. Сейчас ситуация в регионе находится под контролем, при этом режим опасности атаки БПЛА сохраняется.
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