Mash: украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Тульской области

На территории нефтебазы в Узловском районе Тульской области произошла серия взрывов, вызванных налетом дронов ВСУ. Инцидент привел к пожару на объекте. Об этом пишет telegram-канал Mash.
По информации издания, местные жители слышали не менее десяти взрывов. В результате атаки на нефтебазу начался пожар. Экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствий налета беспилотников.
Как сообщало URA.RU ранее, в Калужской области после атаки БПЛА начался пожар на промышленном предприятии. ЧП произошло в городе Людиново.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.