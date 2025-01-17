Mash: украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Тульской области

18 января 2025 в 05:04 Размер текста - 17 +

Пожар возник на территории нефтебазы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На территории нефтебазы в Узловском районе Тульской области произошла серия взрывов, вызванных налетом дронов ВСУ. Инцидент привел к пожару на объекте. Об этом пишет telegram-канал Mash. По информации издания, местные жители слышали не менее десяти взрывов. В результате атаки на нефтебазу начался пожар. Экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствий налета беспилотников. Как сообщало URA.RU ранее, в Калужской области после атаки БПЛА начался пожар на промышленном предприятии. ЧП произошло в городе Людиново. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории нефтебазы в Узловском районе Тульской области произошла серия взрывов, вызванных налетом дронов ВСУ. Инцидент привел к пожару на объекте. Об этом пишет telegram-канал Mash. По информации издания, местные жители слышали не менее десяти взрывов. В результате атаки на нефтебазу начался пожар. Экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствий налета беспилотников. Как сообщало URA.RU ранее, в Калужской области после атаки БПЛА начался пожар на промышленном предприятии. ЧП произошло в городе Людиново.