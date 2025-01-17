17 января 2025

Mash: украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Тульской области

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Пожар на окраине Уралмаша. Екатеринбург , дым, пожар, огонь, возгорание, горящие покрышки
Пожар возник на территории нефтебазы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На территории нефтебазы в Узловском районе Тульской области произошла серия взрывов, вызванных налетом дронов ВСУ. Инцидент привел к пожару на объекте. Об этом пишет telegram-канал Mash.

По информации издания, местные жители слышали не менее десяти взрывов. В результате атаки на нефтебазу начался пожар. Экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствий налета беспилотников.

Как сообщало URA.RU ранее, в Калужской области после атаки БПЛА начался пожар на промышленном предприятии. ЧП произошло в городе Людиново.

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На территории нефтебазы в Узловском районе Тульской области произошла серия взрывов, вызванных налетом дронов ВСУ. Инцидент привел к пожару на объекте. Об этом пишет telegram-канал Mash. По информации издания, местные жители слышали не менее десяти взрывов. В результате атаки на нефтебазу начался пожар. Экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствий налета беспилотников. Как сообщало URA.RU ранее, в Калужской области после атаки БПЛА начался пожар на промышленном предприятии. ЧП произошло в городе Людиново.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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