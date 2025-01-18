В Тульской области уничтожено пять БПЛА

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Миляев отметил, что в Тульской области сохраняется режим повышенной опасности атаки БПЛА
Миляев отметил, что в Тульской области сохраняется режим повышенной опасности атаки БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тульской области силы противовоздушной обороны РФ уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. 

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Тульской области уничтожены 5 БПЛА», — написал Миляев в своем telegram-канале. Он добавил, что в регионе продолжает действовать режим повышенной опасности атаки беспилотников, ситуация находится под контролем.

Ранее на нефтебазе, расположенной в Узловском районе Тульской области, произошли взрывы. Причиной инцидента стал налет дронов ВСУ, передает Mash, В результате атаки начался пожар. Экстренные службы незамедлительно начали работы по устранению последствий происшествия.

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В Тульской области силы противовоздушной обороны РФ уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.  «Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Тульской области уничтожены 5 БПЛА», — написал Миляев в своем telegram-канале. Он добавил, что в регионе продолжает действовать режим повышенной опасности атаки беспилотников, ситуация находится под контролем. Ранее на нефтебазе, расположенной в Узловском районе Тульской области, произошли взрывы. Причиной инцидента стал налет дронов ВСУ, передает Mash, В результате атаки начался пожар. Экстренные службы незамедлительно начали работы по устранению последствий происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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