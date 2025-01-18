В Тульской области уничтожено пять БПЛА

В Тульской области силы противовоздушной обороны РФ уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Тульской области уничтожены 5 БПЛА», — написал Миляев в своем telegram-канале. Он добавил, что в регионе продолжает действовать режим повышенной опасности атаки беспилотников, ситуация находится под контролем.
Ранее на нефтебазе, расположенной в Узловском районе Тульской области, произошли взрывы. Причиной инцидента стал налет дронов ВСУ, передает Mash, В результате атаки начался пожар. Экстренные службы незамедлительно начали работы по устранению последствий происшествия.
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