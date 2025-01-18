Черный внедорожник Range Rover на большой скорости вылетел с дороги и упал в реку на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. В результате пострадали три человека, предварительно, они были пьяны.
«Черный внедорожник на скорости протаранил ограждение и упал в речку на набережной Фонтанки в Питере», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что пострадали два пассажира и водитель, все они, по предварительным данным, были в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент произошел утром 18 января. Водитель не справился с управлением, в результате чего сбил светофор и пробил забор, после этого автомобиль сорвался в воду. Трое пострадавших — двое мужчин и одна женщина — смогли самостоятельно выбраться из машины. Несмотря на то, что они не получили серьезных травм, их госпитализировали с переохлаждением после пребывания в ледяной воде. Очевидцы сообщают, что от пострадавших чувствовался запах алкоголя, и до момента аварии автомобиль двигался по Большой Подьяческой улице на скорости свыше 100 километров в час. На месте происшествия сейчас продолжают работать экстренные службы, идет установление всех обстоятельств произошедшей аварии.
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