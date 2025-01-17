В 2024 году в Челябинской области новички за рулем лишили жизни 20 человек

В Челябинской области в 2024 году по вине неопытных водителей погибли 20 человек, 362 получили травмы. Статистику опубликовала пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«Госавтоинспекция проанализировала причины дорожно-транспортных происшествий по вине молодых водителей, стаж управления которых составляет менее двух лет, за 2024 год. На территории региона зарегистрировано 243 ДТП, в которых 362 человека получили ранения и 20 человек погибли», — рассказали в ведомстве.
Лидером в перечне причин, по которым происходят аварии с участием новичков, стало несоблюдение очередности проезда. На них приходится 21,8% столкновений. На втором месте — нарушение правил проезда пешеходного перехода с 16,5%, на третьем — превышение скорости с 14,4%, поделились в Госавтоинспекции. Специалисты уточнили, что нередко начинающие водители не могут правильно оценить дорожные и погодные условия.
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