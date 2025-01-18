Певца Александра Буйнова экстренно прооперировали

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Буйнов повредил позвоночник
Александр Буйнов повредил позвоночник Фото:

Певцу Александру Буйнову из-за травмы позвоночника экстренно провели операцию в московской клинике. Артист обратился в медицинское учреждение в конце декабря 2024 года, жалуясь на острую боль в спине и ногах, особенно заметную при ходьбе. Об этом сообщил telegram-канал Shot. 

«Александра Буйнова экстренно прооперировали в Москве», — передает telegram-канал. Отмечается, что певец получил травму позвоночника.

В результате диагностики врачи обнаружили у Буйнова повреждение позвоночника в поясничной области. Это часто происходит из-за резких движений, падения или излишней нагрузки. После госпитализации артисту была сделана декомпрессивно-стабилизирующая операция. В преддверии Нового года певец был выписан домой. Врачи порекомендовали Александру Буйнову воздержаться от физических нагрузок на ближайшие две недели и в дальнейшем заняться лечебной физкультурой. По словам супруги певца, его состояние стабильное, он активно готовится к предстоящему сольному концерту 6 апреля. 

Ранее Александру Буйнову диагностировали последнюю стадию рака предстательной железы и присвоили паллиативный статус. Сам Буйнов рассказывал, что его болезнь находилась в стадии ремиссии с 2011 года, но после этого произошло несколько обострений. Несмотря на тяжелое заболевание, артист продолжает активно выступать. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певцу Александру Буйнову из-за травмы позвоночника экстренно провели операцию в московской клинике. Артист обратился в медицинское учреждение в конце декабря 2024 года, жалуясь на острую боль в спине и ногах, особенно заметную при ходьбе. Об этом сообщил telegram-канал Shot.  «Александра Буйнова экстренно прооперировали в Москве», — передает telegram-канал. Отмечается, что певец получил травму позвоночника. В результате диагностики врачи обнаружили у Буйнова повреждение позвоночника в поясничной области. Это часто происходит из-за резких движений, падения или излишней нагрузки. После госпитализации артисту была сделана декомпрессивно-стабилизирующая операция. В преддверии Нового года певец был выписан домой. Врачи порекомендовали Александру Буйнову воздержаться от физических нагрузок на ближайшие две недели и в дальнейшем заняться лечебной физкультурой. По словам супруги певца, его состояние стабильное, он активно готовится к предстоящему сольному концерту 6 апреля.  Ранее Александру Буйнову диагностировали последнюю стадию рака предстательной железы и присвоили паллиативный статус. Сам Буйнов рассказывал, что его болезнь находилась в стадии ремиссии с 2011 года, но после этого произошло несколько обострений. Несмотря на тяжелое заболевание, артист продолжает активно выступать. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...