Певца Александра Буйнова экстренно прооперировали

Певцу Александру Буйнову из-за травмы позвоночника экстренно провели операцию в московской клинике. Артист обратился в медицинское учреждение в конце декабря 2024 года, жалуясь на острую боль в спине и ногах, особенно заметную при ходьбе. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Александра Буйнова экстренно прооперировали в Москве», — передает telegram-канал. Отмечается, что певец получил травму позвоночника.
В результате диагностики врачи обнаружили у Буйнова повреждение позвоночника в поясничной области. Это часто происходит из-за резких движений, падения или излишней нагрузки. После госпитализации артисту была сделана декомпрессивно-стабилизирующая операция. В преддверии Нового года певец был выписан домой. Врачи порекомендовали Александру Буйнову воздержаться от физических нагрузок на ближайшие две недели и в дальнейшем заняться лечебной физкультурой. По словам супруги певца, его состояние стабильное, он активно готовится к предстоящему сольному концерту 6 апреля.
Ранее Александру Буйнову диагностировали последнюю стадию рака предстательной железы и присвоили паллиативный статус. Сам Буйнов рассказывал, что его болезнь находилась в стадии ремиссии с 2011 года, но после этого произошло несколько обострений. Несмотря на тяжелое заболевание, артист продолжает активно выступать.
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