Shot: у певца Александра Буйнова обнаружили последнюю стадию онкологии

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У Александра Буйнова диагностирован рак предстательной железы IV степени
У Александра Буйнова диагностирован рак предстательной железы IV степени Фото:

У певца Александра Буйнова последняя стадия рака предстательной железы. Ему назначили все необходимые препараты на «экстренный случай», сообщил telegram-канал Shot. 

«Александру Буйнову присвоили паллиативный статус — у певца диагностирована последняя стадия онкологии», — передает telegram-канал. Отмечается, что в данном случае не идет речи о лечении и ремиссии. 

Состояние здоровья Буйнова значительно ухудшилось, и в ноябре он был помещен в одну из московских клиник. Артисту прописаны необходимые медикаменты для использования в критических ситуациях. Ему также рекомендовано употребление большого количества воды и соблюдение термической диеты. Сам Буйнов рассказывал, что его болезнь находилась в стадии ремиссии с 2011 года, но после этого произошло несколько обострений, в ходе которых проводились операции по удалению метастаз, передает VSE42.RU. После этого ему поставили диагноз рак предстательной железы IV степени. 

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У певца Александра Буйнова последняя стадия рака предстательной железы. Ему назначили все необходимые препараты на «экстренный случай», сообщил telegram-канал Shot.  «Александру Буйнову присвоили паллиативный статус — у певца диагностирована последняя стадия онкологии», — передает telegram-канал. Отмечается, что в данном случае не идет речи о лечении и ремиссии.  Состояние здоровья Буйнова значительно ухудшилось, и в ноябре он был помещен в одну из московских клиник. Артисту прописаны необходимые медикаменты для использования в критических ситуациях. Ему также рекомендовано употребление большого количества воды и соблюдение термической диеты. Сам Буйнов рассказывал, что его болезнь находилась в стадии ремиссии с 2011 года, но после этого произошло несколько обострений, в ходе которых проводились операции по удалению метастаз, передает VSE42.RU. После этого ему поставили диагноз рак предстательной железы IV степени. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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