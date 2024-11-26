Shot: у певца Александра Буйнова обнаружили последнюю стадию онкологии

У певца Александра Буйнова последняя стадия рака предстательной железы. Ему назначили все необходимые препараты на «экстренный случай», сообщил telegram-канал Shot.
«Александру Буйнову присвоили паллиативный статус — у певца диагностирована последняя стадия онкологии», — передает telegram-канал. Отмечается, что в данном случае не идет речи о лечении и ремиссии.
Состояние здоровья Буйнова значительно ухудшилось, и в ноябре он был помещен в одну из московских клиник. Артисту прописаны необходимые медикаменты для использования в критических ситуациях. Ему также рекомендовано употребление большого количества воды и соблюдение термической диеты. Сам Буйнов рассказывал, что его болезнь находилась в стадии ремиссии с 2011 года, но после этого произошло несколько обострений, в ходе которых проводились операции по удалению метастаз, передает VSE42.RU. После этого ему поставили диагноз рак предстательной железы IV степени.
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