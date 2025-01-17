17 января 2025

В ХМАО мэрия провела проверку после жалобы о продаже сока с червями в школе

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация Нижневартовска провела расследование в школе №22 после жалоб на продажу там сока с червями
Администрация Нижневартовска провела расследование в школе №22 после жалоб на продажу там сока с червями Фото:

В Нижневартовске администрация провела проверку в школе №22. Ее начали после публикации о том, что в школе продавали сок с червями, об этом URA.RU сообщили в городской мэрии. 

«По данному факту департаментом образования администрации города проведено служебное расследование. Администрацией школы совместно с организатором питания незамедлительно была организована проверка имеющейся партии соков (в ассортименте). У организатора питания имеется вся необходимая документация, подтверждающая качество продукта», — рассказали корреспонденту URA.RU в мэрии Нижневартовска. 

Там также отметили, что в последнее время в адрес школы поступало только одно обращение от ученика девятого класса. При этом сам сок не был представлен для экспертизы и подтверждения качества. Сейчас школа проверяет подлинность предоставленных фотографий. 

Ранее URA.RU сообщало, что вартовчанин пожаловался на сок, купленный в городской школе №22. По его словам, в упаковке он обнаружил червей, а сам сок был похож по вкусу на уксус. 

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В Нижневартовске администрация провела проверку в школе №22. Ее начали после публикации о том, что в школе продавали сок с червями, об этом URA.RU сообщили в городской мэрии.  «По данному факту департаментом образования администрации города проведено служебное расследование. Администрацией школы совместно с организатором питания незамедлительно была организована проверка имеющейся партии соков (в ассортименте). У организатора питания имеется вся необходимая документация, подтверждающая качество продукта», — рассказали корреспонденту URA.RU в мэрии Нижневартовска.  Там также отметили, что в последнее время в адрес школы поступало только одно обращение от ученика девятого класса. При этом сам сок не был представлен для экспертизы и подтверждения качества. Сейчас школа проверяет подлинность предоставленных фотографий.  Ранее URA.RU сообщало, что вартовчанин пожаловался на сок, купленный в городской школе №22. По его словам, в упаковке он обнаружил червей, а сам сок был похож по вкусу на уксус. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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