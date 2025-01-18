От ВСУ освобождены Петропавловка и Времевка в ДНР

ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Донецкой Народной Республике ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка. Об этом сообщили в Минобороны.
«Российские войска освободили населенный пункт Петропавловка», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Отмечается, что также была освобождена Времевка.
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