17 января 2025

В Екатеринбурге готовятся снести больше сотни жилых домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дома должны снести в 2025 году (архивное фото)
Дома должны снести в 2025 году (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге до конца 2025 года городские власти должны снести 155 аварийных домов. Об этом говорится в обновленном списке программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан».

Согласно постановлению, больше всего домов подлежат сносу в Железнодорожном (33), Чкаловском (43) и Октябрьском (31) районах. В Верх-Исетском районе указано 15 адресов, в Орджоникидзевском — 9, в Кировском — 23. Академический не попал в программу.

При этом жильцов, которые прописаны в ветхих и аварийных домах, будут расселять. В последнее обновление список пополнили домами на улицах Вишневая, Первомайская, Шефская.

В ноябре прошлого года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил снос 59 незаконных рыбацких домиков на берегах и острове Волчихинского водохранилища. На участке застройщик сможет возвести 138 тысяч квадратных метров жилья. Там же должны появиться парковки, спортивные площадки и детский сад на 150 человек.

Чкаловский район:

  • ул. Агрономическая, 39а;
  • ул. Альпинистов, 49 / ул. Торговая, 6;
  • ул. Благодатская, 59;
  • ул. Дагестанская, 8;
  • ул. Инженерная, 14;
  • ул. Кварцевая, 15;
  • ул. Круговая, 15;
  • ул. Мартовская, 7, 9;
  • ул. Москвина, 4;
  • ул. Олега Кошевого, 19;
  • ул. Патриса Лумумбы, 88, 90;
  • ул. Самолетная, 4, 4а, 6, 8, 18б;
  • ул. Славянская, 1 / Академика Губкина, 79;
  • ул. Тружеников, 2;
  • пер. Газовый, 1, 4, 6, 8;
  • пер. Газорезчиков, 37;
  • пер. Запорожский, 6;
  • пер. Энергетиков, 3а, 5б;
  • поселок Сысерть, ул. Кузнецова, 10;
  • поселок Сысерть, ул. Мира, 7;
  • поселок Шабровский, ул. Ленина, 15, 27, 29, 31, 39;
  • поселок Шабровский, ул. Высокогорская, 36, 38а, 120;
  • поселок Шабровский, ул. Тальковая, 2;
  • поселок Рудный, ул. Дошкольная, 7;
  • поселок Широкая Речка, ул. Центральная, 11;
  • село Горный Щит, ул. Ленина, 39;
  • село Горный Щит, ул. Московская, 2а.

Железнодорожный район:

  • ул. Армавирская, 26а;
  • ул. Билимбаевская, 14;
  • ул. Ереванская, 25, 29, 31, 33;
  • ул. Завокзальная, 3;
  • ул. Летчиков, 23а;
  • ул. Подгорная, 2, 6;
  • ул. Стрелочников, 12, 20;
  • ул. Уткинская, 27
  • пер. Пугачевский, 6;
  • пер. Транспортников, 1;
  • поселок Северка, ул. Горняков, 20, 32а;
  • поселок Северка, ул. Комсомольская, 10, 11;
  • поселок Северка, ул. Лесорубов, 1;
  • поселок Северка, ул. Мира, 13, 15, 19, 23, 25;
  • поселок Северка, ул. Стрелочников, 8а, 11б, 21, 29, 31, 33;
  • поселок Северка, ул. Строителей, 24, 26.

Кировский район:

  • ул. Блюхера, 21а;
  • ул. Вишневая, 36, 38, 45, 47, 51, 57, 65;
  • ул. Изоплитная, 4;
  • ул. Отдыха, 32;
  • ул. Первомайская, 71б, 97, 99, 103;
  • ул. Проезжая, 216;
  • ул. Севастопольская, 2;
  • ул. Тобольская, 1б, корп. 1;
  • ул. Уральская, 25;
  • ул. Фабричная, 13;
  • пер. Коломенский, 4;
  • станция Аппаратная, 1, 2, 8.

Октябрьский район:

  • пер. Базовый, 4;
  • ул. Карельская, 74, 76;
  • ул. Куйбышева, 149;
  • ул. Латвийская, 11, 11а;
  • пер. Молочный, 2, 4, 6;
  • ул. Новая, 10;
  • ул. Опытная, 14а, 15;
  • ул. Трактовая, 10;
  • ул. Хлебная, 3, 5;
  • ул. Эстонская, 3;
  • поселок Исток, ул. Главная, 1, 2, 5, 9, 14;
  • поселок Исток, ул. Земледелия, 1, 18, 20, 22;
  • поселок Исток, ул. Овощная, 1;
  • поселок Исток, пер. Озерный, 23;
  • поселок Исток, ул. Специалистов, 17, 30;
  • станция Исток, 2;
  • станция Лечебный, 3.

Верх-Исетский район:

  • ул. Большой конный полуостров, 1, 12;
  • Московский тракт 9-й км, 18;
  • ул. Полежаевой, 43б;
  • ул. Репина, 64;
  • ул. Феофанова, 6, 8;
  • поселок Медный, 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12, 14.

Орджоникидзевский район:

  • ул. Даниловская, 2а;
  • ул. Кобозева, 40;
  • ул. Народного Фронта, 62, 64;
  • ул. Шефская, 15;
  • поселок Садовый, ул. Лунная, 7, 7а, 11, 11а.

Ленинский район:

  • пер. Кыштымский, 8а.

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В Екатеринбурге до конца 2025 года городские власти должны снести 155 аварийных домов. Об этом говорится в обновленном списке программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан». Согласно постановлению, больше всего домов подлежат сносу в Железнодорожном (33), Чкаловском (43) и Октябрьском (31) районах. В Верх-Исетском районе указано 15 адресов, в Орджоникидзевском — 9, в Кировском — 23. Академический не попал в программу. При этом жильцов, которые прописаны в ветхих и аварийных домах, будут расселять. В последнее обновление список пополнили домами на улицах Вишневая, Первомайская, Шефская. В ноябре прошлого года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил снос 59 незаконных рыбацких домиков на берегах и острове Волчихинского водохранилища. На участке застройщик сможет возвести 138 тысяч квадратных метров жилья. Там же должны появиться парковки, спортивные площадки и детский сад на 150 человек. Чкаловский район: Железнодорожный район: Кировский район: Октябрьский район: Верх-Исетский район: Орджоникидзевский район: Ленинский район:
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