В Екатеринбурге готовятся снести больше сотни жилых домов

В Екатеринбурге до конца 2025 года городские власти должны снести 155 аварийных домов. Об этом говорится в обновленном списке программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан».
Согласно постановлению, больше всего домов подлежат сносу в Железнодорожном (33), Чкаловском (43) и Октябрьском (31) районах. В Верх-Исетском районе указано 15 адресов, в Орджоникидзевском — 9, в Кировском — 23. Академический не попал в программу.
При этом жильцов, которые прописаны в ветхих и аварийных домах, будут расселять. В последнее обновление список пополнили домами на улицах Вишневая, Первомайская, Шефская.
В ноябре прошлого года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил снос 59 незаконных рыбацких домиков на берегах и острове Волчихинского водохранилища. На участке застройщик сможет возвести 138 тысяч квадратных метров жилья. Там же должны появиться парковки, спортивные площадки и детский сад на 150 человек.
Чкаловский район:
- ул. Агрономическая, 39а;
- ул. Альпинистов, 49 / ул. Торговая, 6;
- ул. Благодатская, 59;
- ул. Дагестанская, 8;
- ул. Инженерная, 14;
- ул. Кварцевая, 15;
- ул. Круговая, 15;
- ул. Мартовская, 7, 9;
- ул. Москвина, 4;
- ул. Олега Кошевого, 19;
- ул. Патриса Лумумбы, 88, 90;
- ул. Самолетная, 4, 4а, 6, 8, 18б;
- ул. Славянская, 1 / Академика Губкина, 79;
- ул. Тружеников, 2;
- пер. Газовый, 1, 4, 6, 8;
- пер. Газорезчиков, 37;
- пер. Запорожский, 6;
- пер. Энергетиков, 3а, 5б;
- поселок Сысерть, ул. Кузнецова, 10;
- поселок Сысерть, ул. Мира, 7;
- поселок Шабровский, ул. Ленина, 15, 27, 29, 31, 39;
- поселок Шабровский, ул. Высокогорская, 36, 38а, 120;
- поселок Шабровский, ул. Тальковая, 2;
- поселок Рудный, ул. Дошкольная, 7;
- поселок Широкая Речка, ул. Центральная, 11;
- село Горный Щит, ул. Ленина, 39;
- село Горный Щит, ул. Московская, 2а.
Железнодорожный район:
- ул. Армавирская, 26а;
- ул. Билимбаевская, 14;
- ул. Ереванская, 25, 29, 31, 33;
- ул. Завокзальная, 3;
- ул. Летчиков, 23а;
- ул. Подгорная, 2, 6;
- ул. Стрелочников, 12, 20;
- ул. Уткинская, 27
- пер. Пугачевский, 6;
- пер. Транспортников, 1;
- поселок Северка, ул. Горняков, 20, 32а;
- поселок Северка, ул. Комсомольская, 10, 11;
- поселок Северка, ул. Лесорубов, 1;
- поселок Северка, ул. Мира, 13, 15, 19, 23, 25;
- поселок Северка, ул. Стрелочников, 8а, 11б, 21, 29, 31, 33;
- поселок Северка, ул. Строителей, 24, 26.
Кировский район:
- ул. Блюхера, 21а;
- ул. Вишневая, 36, 38, 45, 47, 51, 57, 65;
- ул. Изоплитная, 4;
- ул. Отдыха, 32;
- ул. Первомайская, 71б, 97, 99, 103;
- ул. Проезжая, 216;
- ул. Севастопольская, 2;
- ул. Тобольская, 1б, корп. 1;
- ул. Уральская, 25;
- ул. Фабричная, 13;
- пер. Коломенский, 4;
- станция Аппаратная, 1, 2, 8.
Октябрьский район:
- пер. Базовый, 4;
- ул. Карельская, 74, 76;
- ул. Куйбышева, 149;
- ул. Латвийская, 11, 11а;
- пер. Молочный, 2, 4, 6;
- ул. Новая, 10;
- ул. Опытная, 14а, 15;
- ул. Трактовая, 10;
- ул. Хлебная, 3, 5;
- ул. Эстонская, 3;
- поселок Исток, ул. Главная, 1, 2, 5, 9, 14;
- поселок Исток, ул. Земледелия, 1, 18, 20, 22;
- поселок Исток, ул. Овощная, 1;
- поселок Исток, пер. Озерный, 23;
- поселок Исток, ул. Специалистов, 17, 30;
- станция Исток, 2;
- станция Лечебный, 3.
Верх-Исетский район:
- ул. Большой конный полуостров, 1, 12;
- Московский тракт 9-й км, 18;
- ул. Полежаевой, 43б;
- ул. Репина, 64;
- ул. Феофанова, 6, 8;
- поселок Медный, 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12, 14.
Орджоникидзевский район:
- ул. Даниловская, 2а;
- ул. Кобозева, 40;
- ул. Народного Фронта, 62, 64;
- ул. Шефская, 15;
- поселок Садовый, ул. Лунная, 7, 7а, 11, 11а.
Ленинский район:
- пер. Кыштымский, 8а.
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