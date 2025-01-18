В Санкт-Петербурге водитель иномарки, упавшей в реку Фонтанку, пытался скрыться от полиции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Инцидент произошел после того, как сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль за превышение скорости.
«Законное требование водитель иномарки проигнорировал и попытался скрыться... Включив спецсигналы, полицейские начали преследование нарушителя. На набережной водитель внедорожника не справился с управлением и, пробив ограждение, съехал в реку Фонтанку», — написала Волк в своем telegram-канале.
Сотрудники ГАИ и патрульно-постовой службы провели спасательную операцию для извлечения утопающих из реки. Один из полицейских, находясь под защитой своих коллег, спустился на лед и оказал помощь пострадавшим. После аварии 22-летний водитель и двое пассажиров (парень и девушка) были госпитализированы. Среди нарушений, зафиксированных у водителя, было управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлены протоколы по нескольким статьям об административных правонарушениях.
Ранее сообщалось, что черный внедорожник Range Rover на большой скорости вылетел с дороги и упал в реку на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, водитель и два пассажира были пьяны. Пострадавшие самостоятельно смогли выбраться из машины.
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