В Миассе задержали еще одного участника банды, обокравшей банк на 88 млн рублей

В Миассе Челябинской области полицейские задержали участника мошеннической схемы. Он оформил кредит по подложным документам на 2,6 млн рублей, тем самым обманув банк. Об этом URA.RU рассказали в Главном Управлении МВД России по региону.
«В местах компактного проживания и пребывания этнических групп в Миассе сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД области выявили 23-летнего участника мошеннической схемы. Установлено, что молодой человек обманным путем оформил кредит в размере 2,6 млн рублей, из которых 1,9 млн передал организаторам. Полицейские выяснили, злоумышленником использовались подложные установочные данные», — рассказали в областном главке МВД.
Молодой человек оказался участникам мошеннической схемы. Банда, в числе которой оказались риелторы и кредитные специалисты, находила граждан, готовых поучаствовать в аферах и получить за это деньги. По подложным документам на строительство домов в Сосновском и Красноармейском районах злоумышленники оформляли онлайн кредиты. Размеры были разными: от 2,6 до 6 млн рублей. Организаторам отдавали боле половины заработанного, остаток участники группы оставляли себе. Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве.
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