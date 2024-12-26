Челябинские мошенники похитили более 88 миллионов рублей

Аферисты получали деньги на строительство домов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области разоблачена банда мошенников, которые похитили у банка более 88 миллионов рублей. Деньги они получали на строительство домов в Сосновском и Красноармейском районах по подложным документам.

«Задержанные стали фигурантами нескольких уголовных дел. Всем им избраны различные меры пресечения.», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Сейчас устанавливается причастность трех женщин, две из которых из Челябинской области, к совершению аналогичных преступлений.

В пресс-службе регионального главка полиции уточнили, что махинации с ипотечными займами организовали две жительницы Челябинской области 1980 и 1983 года рождения, а также проживающая в Ростове-на-Дону девушка 1997 года рождения. Раньше они сотрудничали и работали риелторами, помогали жителям в оформлении ипотек. В августе 2023 года они договорились найти людей, кто за вознаграждение оставлял заявки в банк на строительство дома. На онлайн-платформе указывались недостоверные персональные данные и «липовые» доходы.

Банки выдавали от 2,6 до 6 миллионов рублей, половина доставалась организаторам схемы. Никто из них не собирался возвращать кредиты. По предварительным данным, мошенники работали до мая 2024 года, они привлекли девять заемщиков, в том числе и из других регионов. У одного из банков им удалось похитить 88 миллионов рублей.

«В результате проведенных мероприятий полицейские задержали 12 человек, среди которых семь женщин. В нескольких городах Челябинской области, а также в Москве, Абакане, Ростове-на-Дону и Краснодаре были проведены обыски по местам проживания подозреваемых», — уточнили в пресс-службе ведомства. У подельников изъяты деньги, золотые украшения, мобильные телефоны, банковские и SIM-карты, а также договоры займа и поддельные паспорта.