На ЕКАД произошла жесткая авария, есть погибший

На 10-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) днем 18 января водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota RAV4. В результате он погиб на месте. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«ДТП произошло на 10-м километре ЕКАД Октябрьского района. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся навстречу автомобилем Toyota RAV4. В аварии погиб водитель машины марки ВАЗ», — следует из сообщения.
На месте происшествия временно ограничили движение транспорта. В сторону дублера Сибирского тракта организован объезд по встречной полосе. Расследование ДТП продолжается.
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