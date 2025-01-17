17 января 2025

На ЕКАД произошла жесткая авария, есть погибший

На ЕКАД водитель выехал на встречную полосу и погиб
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ГАИ организовали проверку по факту аварии
Сотрудники ГАИ организовали проверку по факту аварии Фото:

На 10-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) днем 18 января водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota RAV4. В результате он погиб на месте. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«ДТП произошло на 10-м километре ЕКАД Октябрьского района. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся навстречу автомобилем Toyota RAV4. В аварии погиб водитель машины марки ВАЗ», — следует из сообщения.

На месте происшествия временно ограничили движение транспорта. В сторону дублера Сибирского тракта организован объезд по встречной полосе. Расследование ДТП продолжается.

На месте происшествия временно ограничили движение транспорта
На месте происшествия временно ограничили движение транспорта
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 10-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) днем 18 января водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota RAV4. В результате он погиб на месте. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «ДТП произошло на 10-м километре ЕКАД Октябрьского района. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся навстречу автомобилем Toyota RAV4. В аварии погиб водитель машины марки ВАЗ», — следует из сообщения. На месте происшествия временно ограничили движение транспорта. В сторону дублера Сибирского тракта организован объезд по встречной полосе. Расследование ДТП продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...