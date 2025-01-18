Хинштейн на встрече с недовольными жителями заявил о недоверии к курским чиновникам

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил недоверие к местным чиновникам и заявил, что по некоторым представителям власти уже направлены документы в правоохранительные органы. Об этом он сообщил во время встречи с местными жителями региона.
«Я не доверяю всем чиновникам, работающим здесь... Я считаю, что очень многие должны за то, что здесь происходит из-за коррупционной схемы, ответить!» — передает слова врио главы региона военный волонтер Роман Алехин в своем telegram-канале. Как заявил Хинштейн, материалы по некоторым чиновникам уже переданы в правоохранительные органы.
Ситуация в Курской области осложнена частичной оккупацией территории ВСУ. Это, по мнению Хинштейна, влияет на деятельность местной администрации и усиливает коррупционные риски.
Ранее в Курске около 50 жителей из трех районов собрались на Красной площади и выразили свое недовольство по поводу финансовых трудностей и проблем с получением жилья, пишет «Коммерсант». Врио губернатора региона Александр Хинштейн вышел к протестующим. В ходе встречи одна из участниц акции заявила, что их оставили без жилья. Хинштейн заверил, что жилищные сертификаты будут выделены всем нуждающимся. Также присутствующие запросили встречи с властями, на которой каждая семья могла бы быть представлена своим делегатом. Губернатор пообещал, что на следующей неделе состоится встреча с рабочей группой Сужданского района.
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