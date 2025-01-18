В Санкт-Петербурге из Обводного канала извлекли тело девушки после того, как автомобиль, в котором она находилась, упал в воду. Инцидент произошел в результате аварии на перекрестке с Рыбинской улицей, где столкнулись две иномарки.
«По предварительной информации, в салоне находились две девушки — одну вытащили из воды и передали медикам, спасение второй продолжается», — сообщил telegram-канал Mash на Мойке. По предварительной информации, девушка перепутала педали после того, как ее машина столкнулась с другим транспортным средством.
По данным «Фонтанки», на месте происшествия продолжает работать экстренная служба. Для проведения спасательных операций были привлечены дополнительные пожарные машины и автокран.
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