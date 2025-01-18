Из машины, упавшей в Обводный канал в Петербурге, достали тело девушки. Видео

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Второй за сутки автомобиль вылетел в реку в Петербурге
Второй за сутки автомобиль вылетел в реку в Петербурге Фото:

В Санкт-Петербурге из Обводного канала извлекли тело девушки после того, как автомобиль, в котором она находилась, упал в воду. Инцидент произошел в результате аварии на перекрестке с Рыбинской улицей, где столкнулись две иномарки.

«По предварительной информации, в салоне находились две девушки — одну вытащили из воды и передали медикам, спасение второй продолжается», — сообщил telegram-канал Mash на Мойке. По предварительной информации, девушка перепутала педали после того, как ее машина столкнулась с другим транспортным средством.

По данным «Фонтанки», на месте происшествия продолжает работать экстренная служба. Для проведения спасательных операций были привлечены дополнительные пожарные машины и автокран.

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В Санкт-Петербурге из Обводного канала извлекли тело девушки после того, как автомобиль, в котором она находилась, упал в воду. Инцидент произошел в результате аварии на перекрестке с Рыбинской улицей, где столкнулись две иномарки. «По предварительной информации, в салоне находились две девушки — одну вытащили из воды и передали медикам, спасение второй продолжается», — сообщил telegram-канал Mash на Мойке. По предварительной информации, девушка перепутала педали после того, как ее машина столкнулась с другим транспортным средством. По данным «Фонтанки», на месте происшествия продолжает работать экстренная служба. Для проведения спасательных операций были привлечены дополнительные пожарные машины и автокран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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