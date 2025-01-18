Бывшего авторитета закрыли в СИЗО, обвинив в убийстве экс-помощника свердловского вора в законе

Березовский городской суд (Свердловская область) арестовал бывшего криминального авторитета Андрея Овчинникова (Овчина или Банзай), обвиненного в убийстве экс-помощника вора в законе Трофы (Андрея Трофимова) — Алексея Суродеева, известного в Кедровке знахаря. Свою вину подсудимый не признает, передает корреспондент URA.RU. Процесс проходил в закрытом режиме.
С ходатайством поместить Банзая в СИЗО обратилось следствие, защита просила назначить запрет определенных действий. Судья объявила, что в СИЗО Овчина пробудет минимум до 7 марта.
По версии силовиков, преступление произошло 5 января в доме Суродеева (он же Сенсей и Леша-Колдун) во время застолья. За нож Овчинников якобы схватился потому, что испытывал личную неприязнь к целителю. Нанеся ему несколько ножевых ранений, Банзай скрылся.
Пострадавший обратился в больницу, где через несколько дней умер. Задержали Овчинникова 17 января. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
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