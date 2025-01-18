18 января 2025

Бывшего авторитета закрыли в СИЗО, обвинив в убийстве экс-помощника свердловского вора в законе

Овчину арестовали по делу об убийстве Леши-Колдуна под Екатеринбургом
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу криминального авторитета Андрея Овчинникова. Екатеринбург, овчинников андрей, овчина
Андрею Овчинникову 59 лет, он уже проходит фигурантом по другому делу Фото:
новость из сюжета
Под Екатеринбургом убили экс-помощника Трофы

Березовский городской суд (Свердловская область) арестовал бывшего криминального авторитета Андрея Овчинникова (Овчина или Банзай), обвиненного в убийстве экс-помощника вора в законе Трофы (Андрея Трофимова) — Алексея Суродеева, известного в Кедровке знахаря. Свою вину подсудимый не признает, передает корреспондент URA.RU. Процесс проходил в закрытом режиме.

С ходатайством поместить Банзая в СИЗО обратилось следствие, защита просила назначить запрет определенных действий. Судья объявила, что в СИЗО Овчина пробудет минимум до 7 марта.

По версии силовиков, преступление произошло 5 января в доме Суродеева (он же Сенсей и Леша-Колдун) во время застолья. За нож Овчинников якобы схватился потому, что испытывал личную неприязнь к целителю. Нанеся ему несколько ножевых ранений, Банзай скрылся.

Пострадавший обратился в больницу, где через несколько дней умер. Задержали Овчинникова 17 января. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Березовский городской суд (Свердловская область) арестовал бывшего криминального авторитета Андрея Овчинникова (Овчина или Банзай), обвиненного в убийстве экс-помощника вора в законе Трофы (Андрея Трофимова) — Алексея Суродеева, известного в Кедровке знахаря. Свою вину подсудимый не признает, передает корреспондент URA.RU. Процесс проходил в закрытом режиме. С ходатайством поместить Банзая в СИЗО обратилось следствие, защита просила назначить запрет определенных действий. Судья объявила, что в СИЗО Овчина пробудет минимум до 7 марта. По версии силовиков, преступление произошло 5 января в доме Суродеева (он же Сенсей и Леша-Колдун) во время застолья. За нож Овчинников якобы схватился потому, что испытывал личную неприязнь к целителю. Нанеся ему несколько ножевых ранений, Банзай скрылся. Пострадавший обратился в больницу, где через несколько дней умер. Задержали Овчинникова 17 января. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...