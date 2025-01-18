Сына экс-президента Украины Порошенко* признали уклонистом

Сын экс-главы Украины Петра Порошенко (признан в РФ террористом и экстремистом) Алексей был признан уклонистом от военной службы. Ему выписали штраф в размере 25,5 тысячи гривен, сообщают украинские издания.
«Алексея Порошенко признали виновным в неявке за военной повесткой. Теперь он должен заплатить 25 500 гривен (около 61 865 рублей — прим. ред. URA.RU) штрафа», — пишет «Страна.ua».
Кроме того, в случае неуплаты штрафа в течение 15 суток со дня вручения его размер увеличится в два раза. Это может привести к дополнительным судебным разбирательствам.
В декабре 2024 года в прессе появились сообщения о том, что Алексей Порошенко был объявлен в розыск после того, как он не явился по повестке во второй раз. Отмечается, что Порошенко имеет звание лейтенанта запаса.
*Петр Порошенко признан в РФ террористом и экстремистом
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