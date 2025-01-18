Сына экс-президента Украины Порошенко* признали уклонистом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сына Порошенко* Алексея признали уклонистом и оштрафовали
Сына Порошенко* Алексея признали уклонистом и оштрафовали Фото:

Сын экс-главы Украины Петра Порошенко (признан в РФ террористом и экстремистом) Алексей был признан уклонистом от военной службы. Ему выписали штраф в размере 25,5 тысячи гривен, сообщают украинские издания.

«Алексея Порошенко признали виновным в неявке за военной повесткой. Теперь он должен заплатить 25 500 гривен (около 61 865 рублей — прим. ред. URA.RU) штрафа», — пишет «Страна.ua».

Кроме того, в случае неуплаты штрафа в течение 15 суток со дня вручения его размер увеличится в два раза. Это может привести к дополнительным судебным разбирательствам.

В декабре 2024 года в прессе появились сообщения о том, что Алексей Порошенко был объявлен в розыск после того, как он не явился по повестке во второй раз. Отмечается, что Порошенко имеет звание лейтенанта запаса.

*Петр Порошенко признан в РФ террористом и экстремистом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сын экс-главы Украины Петра Порошенко (признан в РФ террористом и экстремистом) Алексей был признан уклонистом от военной службы. Ему выписали штраф в размере 25,5 тысячи гривен, сообщают украинские издания. «Алексея Порошенко признали виновным в неявке за военной повесткой. Теперь он должен заплатить 25 500 гривен (около 61 865 рублей — прим. ред. URA.RU) штрафа», — пишет «Страна.ua». Кроме того, в случае неуплаты штрафа в течение 15 суток со дня вручения его размер увеличится в два раза. Это может привести к дополнительным судебным разбирательствам. В декабре 2024 года в прессе появились сообщения о том, что Алексей Порошенко был объявлен в розыск после того, как он не явился по повестке во второй раз. Отмечается, что Порошенко имеет звание лейтенанта запаса. *Петр Порошенко признан в РФ террористом и экстремистом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...