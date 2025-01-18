В Германии предложили выслать всех украинских беженцев из страны

SZ: глава фракции АдГ Эбнер-Штайнер предложила депортировать украинских беженцев
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В ФРГ заявили, что украинские беженцы должны покинуть страну
В ФРГ заявили, что украинские беженцы должны покинуть страну Фото:

Глава фракции «Альтернативы для Германии» в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила выслать всех украинских беженцев из Германии. По ее словам, такая мера необходима для предотвращения «наводнения страны получателями пособий, которые не желают интегрироваться».

«Как объяснила Эбнер-Штайнер, отвечая на уточняющий вопрос, по ее представлению, все украинские военные беженцы также должны покинуть страну — причем немедленно, „уже сейчас“», — пишет издание Suddeutsche Zeitung, передает argumenti.ru. В сообщении указывается, что руководитель фракции выразила мнение о том, что АдГ выступает за «комплексную ремиграцию» в целях предотвращения «заселения страны лицами, получающими пособия и не стремящимися к интеграции».

Отмечается также, что по мнению Эбнер-Штайнер, Украина является достаточно большой страной с множеством мест, куда беженцы могут вернуться. Она заявила, что в случае необходимости нужно приступить к строительству ограждений на границах Германии.

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Глава фракции «Альтернативы для Германии» в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила выслать всех украинских беженцев из Германии. По ее словам, такая мера необходима для предотвращения «наводнения страны получателями пособий, которые не желают интегрироваться». «Как объяснила Эбнер-Штайнер, отвечая на уточняющий вопрос, по ее представлению, все украинские военные беженцы также должны покинуть страну — причем немедленно, „уже сейчас“», — пишет издание Suddeutsche Zeitung, передает argumenti.ru. В сообщении указывается, что руководитель фракции выразила мнение о том, что АдГ выступает за «комплексную ремиграцию» в целях предотвращения «заселения страны лицами, получающими пособия и не стремящимися к интеграции». Отмечается также, что по мнению Эбнер-Штайнер, Украина является достаточно большой страной с множеством мест, куда беженцы могут вернуться. Она заявила, что в случае необходимости нужно приступить к строительству ограждений на границах Германии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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