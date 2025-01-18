Каждый немец в Германии потерял до трех тысяч евро из-за конфронтации страны с Россией. Об этом сообщил член комитета Госдумы пл обороне Андрей Колесник.
«Немцы в среднем потеряли до трех тысяч евро на человека. Для них это очень большая сумма. А если еще посчитать семью, то какая сумма выйдет. Столько потеряла каждая немецкая семья только на конфронтации с Россией», — рассказал Андрей Колесник в беседе с aif.ru. По его словам, те, кто приезжает в Германию на долгий срок, чувствуют определенные неудобства. Парламентарий привел в пример своих знакомых из Калининграда, которые переезжали в ФРГ, но не могли там продержаться дольше трех месяцев.
Эти финансовые потери вынуждают страну менять отношение к России. Ранее сенатор Совфеда РФ Андрей Климов отмечал, что некоторые политики Европы рационально вспоминают о выгодах сотрудничества с Москвой. Также в посольстве РФ в Лондоне сообщали, что новые антироссийские санкции Великобритании нанесут ощутимый ущерб благосостоянию ее населению.
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