В Госдуме подсчитали финансовые потери жителей Германии от плохих отношений с Россией

Депутат ГД Колесник: каждый житель ФРГ потерял 3000 евро на конфликте с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Германии потеряли до трех тысяч евро каждый из-за конфронтации с РФ
Жители Германии потеряли до трех тысяч евро каждый из-за конфронтации с РФ Фото:

Каждый немец в Германии потерял до трех тысяч евро из-за конфронтации страны с Россией. Об этом сообщил член комитета Госдумы пл обороне Андрей Колесник.

«Немцы в среднем потеряли до трех тысяч евро на человека. Для них это очень большая сумма. А если еще посчитать семью, то какая сумма выйдет. Столько потеряла каждая немецкая семья только на конфронтации с Россией», — рассказал Андрей Колесник в беседе с aif.ru. По его словам, те, кто приезжает в Германию на долгий срок, чувствуют определенные неудобства. Парламентарий привел в пример своих знакомых из Калининграда, которые переезжали в ФРГ, но не могли там продержаться дольше трех месяцев. 

Эти финансовые потери вынуждают страну менять отношение к России. Ранее сенатор Совфеда РФ Андрей Климов отмечал, что некоторые политики Европы рационально вспоминают о выгодах сотрудничества с Москвой. Также в посольстве РФ в Лондоне сообщали, что новые антироссийские санкции Великобритании нанесут ощутимый ущерб благосостоянию ее населению.

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Каждый немец в Германии потерял до трех тысяч евро из-за конфронтации страны с Россией. Об этом сообщил член комитета Госдумы пл обороне Андрей Колесник. «Немцы в среднем потеряли до трех тысяч евро на человека. Для них это очень большая сумма. А если еще посчитать семью, то какая сумма выйдет. Столько потеряла каждая немецкая семья только на конфронтации с Россией», — рассказал Андрей Колесник в беседе с aif.ru. По его словам, те, кто приезжает в Германию на долгий срок, чувствуют определенные неудобства. Парламентарий привел в пример своих знакомых из Калининграда, которые переезжали в ФРГ, но не могли там продержаться дольше трех месяцев.  Эти финансовые потери вынуждают страну менять отношение к России. Ранее сенатор Совфеда РФ Андрей Климов отмечал, что некоторые политики Европы рационально вспоминают о выгодах сотрудничества с Москвой. Также в посольстве РФ в Лондоне сообщали, что новые антироссийские санкции Великобритании нанесут ощутимый ущерб благосостоянию ее населению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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