Инцидент произошел вечером 18 января
В Кургане на перекрестке улиц Машиностроителей и Дзержинского произошло ДТП с участием такси и автобуса. Инцидент случился вечером 18 января. Видео опубликовано в социальных сетях.
«Такси столкнулось с автобусом на перекрестке Машиностроителей — Дзержинского сегодня вечером», — говорится в группе «Инцидент Курган» в социальной сети «ВКонтакте». Информация о пострадавших отсутствует.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане произошло ДТП с участием двух автомобилей «Лада». В результате инцидента пострадал один из водителей.
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