18 января 2025

В Кургане такси столкнулось с автобусом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел вечером 18 января
Инцидент произошел вечером 18 января Фото:

В Кургане на перекрестке улиц Машиностроителей и Дзержинского произошло ДТП с участием такси и автобуса. Инцидент случился вечером 18 января. Видео опубликовано в социальных сетях.

«Такси столкнулось с автобусом на перекрестке Машиностроителей — Дзержинского сегодня вечером», — говорится в группе «Инцидент Курган» в социальной сети «ВКонтакте». Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане произошло ДТП с участием двух автомобилей «Лада». В результате инцидента пострадал один из водителей. 

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В Кургане на перекрестке улиц Машиностроителей и Дзержинского произошло ДТП с участием такси и автобуса. Инцидент случился вечером 18 января. Видео опубликовано в социальных сетях. «Такси столкнулось с автобусом на перекрестке Машиностроителей — Дзержинского сегодня вечером», — говорится в группе «Инцидент Курган» в социальной сети «ВКонтакте». Информация о пострадавших отсутствует. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане произошло ДТП с участием двух автомобилей «Лада». В результате инцидента пострадал один из водителей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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