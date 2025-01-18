Трамп рассказал, что сделает с TikTok после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп «скорее всего» предоставит TikTok 90-дневную отсрочку перед потенциальным запретом в США. Об этом будущий глава страны заявил NBC News.
«Я думаю, что это, безусловно, был бы вариант, который мы рассматриваем. Продление на 90 дней, скорее всего, будет сделано, потому что это уместно. Знаете, это уместно. Мы должны внимательно на это посмотреть», — сказал Трамп в интервью. Он добавил, что может объявить это во время инаугурации.
Ранее URA.RU сообщало, что сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok будет отключен в США 19 января. В этот день вступает в силу федеральный запрет деятельности компании. В случае, если Верховный суд Штатов не отменит запрет, TikTok будет вынужден уйти с американского рынка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.