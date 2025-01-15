В США запретят TikTok за день до инаугурации Трампа

Information: в США отключат TikTok 19 января
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
TikTok запретят в США по вступающему в силу указу Байдена
TikTok запретят в США по вступающему в силу указу Байдена Фото:

Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok будет отключен в США 19 января. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники. Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января.

«TikTok готовится к немедленному отключению в США в воскресенье», — отмечает бизнес-издание The Information со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что в этот день вступает в силу федеральный запрет деятельности компании. В случае, если Верховный суд Штатов не отменит запрет, TikTok будет вынужден уйти с американского рынка.

Президент США Джо Байден в апреле 2024 года принял закон, по которому владеющая TikTok китайская компания ByteDance должна продать свою долю. Принятие этого закона связано с опасениями американских властей о том, что приложение передает данные об американских пользователях в Китай, а также используется китайскими органами для пропаганды.

Информация о запрете TikTok в США начала появляться еще в 2020 году на фоне ухудшения американо-китайских отношений. О намерении остановить деятельность приложения на территории Штатов заявлял еще Трамп на первом президентском сроке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok будет отключен в США 19 января. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники. Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января. «TikTok готовится к немедленному отключению в США в воскресенье», — отмечает бизнес-издание The Information со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что в этот день вступает в силу федеральный запрет деятельности компании. В случае, если Верховный суд Штатов не отменит запрет, TikTok будет вынужден уйти с американского рынка. Президент США Джо Байден в апреле 2024 года принял закон, по которому владеющая TikTok китайская компания ByteDance должна продать свою долю. Принятие этого закона связано с опасениями американских властей о том, что приложение передает данные об американских пользователях в Китай, а также используется китайскими органами для пропаганды. Информация о запрете TikTok в США начала появляться еще в 2020 году на фоне ухудшения американо-китайских отношений. О намерении остановить деятельность приложения на территории Штатов заявлял еще Трамп на первом президентском сроке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...