Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok будет отключен в США 19 января. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники. Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января.
«TikTok готовится к немедленному отключению в США в воскресенье», — отмечает бизнес-издание The Information со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что в этот день вступает в силу федеральный запрет деятельности компании. В случае, если Верховный суд Штатов не отменит запрет, TikTok будет вынужден уйти с американского рынка.
Президент США Джо Байден в апреле 2024 года принял закон, по которому владеющая TikTok китайская компания ByteDance должна продать свою долю. Принятие этого закона связано с опасениями американских властей о том, что приложение передает данные об американских пользователях в Китай, а также используется китайскими органами для пропаганды.
Информация о запрете TikTok в США начала появляться еще в 2020 году на фоне ухудшения американо-китайских отношений. О намерении остановить деятельность приложения на территории Штатов заявлял еще Трамп на первом президентском сроке.
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