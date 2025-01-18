18 января 2025
17 января 2025

В Нижневартовске из окна многоэтажки выпал человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпавшему из окна мужчине на вид 45 лет
Выпавшему из окна мужчине на вид 45 лет Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) из окна многоэтажного дома по улице Ханты-Мансийской, 13 выпал мужчина. О трагедии очевидцы сообщают в соцсети.

«У дома Ханты-Мансийская, 13 обнаружено тело мужчины. Предположительно выпал из окна», — сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

По версии очевидца, погибшему на вит 45 лет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) из окна многоэтажного дома по улице Ханты-Мансийской, 13 выпал мужчина. О трагедии очевидцы сообщают в соцсети. «У дома Ханты-Мансийская, 13 обнаружено тело мужчины. Предположительно выпал из окна», — сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». По версии очевидца, погибшему на вит 45 лет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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