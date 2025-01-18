В Нижневартовске из окна многоэтажки выпал человек

Выпавшему из окна мужчине на вид 45 лет
В Нижневартовске (ХМАО) из окна многоэтажного дома по улице Ханты-Мансийской, 13 выпал мужчина. О трагедии очевидцы сообщают в соцсети.
«У дома Ханты-Мансийская, 13 обнаружено тело мужчины. Предположительно выпал из окна», — сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
По версии очевидца, погибшему на вит 45 лет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. Ответ ожидается.
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