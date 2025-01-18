18 января 2025
17 января 2025

В Прикамье собираются ликвидировать хлебокомбинат с 30-летней историей

Губахинский хлебокомбинат заявил о банкротстве после 30 лет работы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У компании образовались многомиллионные долги
У компании образовались многомиллионные долги Фото:

ООО «Губахахлеб» требуют признать банкротом. Соответствующее заявление было направлено в Арбитражный суд Пермского края.

«Губахинский хлебокомбинат с 9 января 2025 года находится в процессе ликвидации юрлица. В конце декабря прошлого года было подано заявление о самобанкротстве», — указано в документах объединенной картотеки арбитража. 

Дело еще не принято к производству. Иск был подан с нарушениями, которые суд предложил исправить до 10 февраля.

Производители рассказывали, что за ООО числится порядка 3,6 млн рублей непогашенных требований по уплате налоговых платежей и сборов. Сотрудникам компании задолжали 554 тысячи рублей. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», к компании поданы иски на сумму, превышающую 10 млн рублей.

Само предприятие расположено в Губахе. Комбинат более 30 лет снабжал хлебом, выпечкой и кондитерскими товарами округ, продукцию реализовывали в магазинах краевого центра, Александровска, Соликамска, Березников, Кизела, Яйвы и Чусового.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ООО «Губахахлеб» требуют признать банкротом. Соответствующее заявление было направлено в Арбитражный суд Пермского края. «Губахинский хлебокомбинат с 9 января 2025 года находится в процессе ликвидации юрлица. В конце декабря прошлого года было подано заявление о самобанкротстве», — указано в документах объединенной картотеки арбитража.  Дело еще не принято к производству. Иск был подан с нарушениями, которые суд предложил исправить до 10 февраля. Производители рассказывали, что за ООО числится порядка 3,6 млн рублей непогашенных требований по уплате налоговых платежей и сборов. Сотрудникам компании задолжали 554 тысячи рублей. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», к компании поданы иски на сумму, превышающую 10 млн рублей. Само предприятие расположено в Губахе. Комбинат более 30 лет снабжал хлебом, выпечкой и кондитерскими товарами округ, продукцию реализовывали в магазинах краевого центра, Александровска, Соликамска, Березников, Кизела, Яйвы и Чусового.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...