В Прикамье собираются ликвидировать хлебокомбинат с 30-летней историей

ООО «Губахахлеб» требуют признать банкротом. Соответствующее заявление было направлено в Арбитражный суд Пермского края.
«Губахинский хлебокомбинат с 9 января 2025 года находится в процессе ликвидации юрлица. В конце декабря прошлого года было подано заявление о самобанкротстве», — указано в документах объединенной картотеки арбитража.
Дело еще не принято к производству. Иск был подан с нарушениями, которые суд предложил исправить до 10 февраля.
Производители рассказывали, что за ООО числится порядка 3,6 млн рублей непогашенных требований по уплате налоговых платежей и сборов. Сотрудникам компании задолжали 554 тысячи рублей. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», к компании поданы иски на сумму, превышающую 10 млн рублей.
Само предприятие расположено в Губахе. Комбинат более 30 лет снабжал хлебом, выпечкой и кондитерскими товарами округ, продукцию реализовывали в магазинах краевого центра, Александровска, Соликамска, Березников, Кизела, Яйвы и Чусового.
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