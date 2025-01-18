В Нижнем Тагиле (Свердловская область) двухлетний малыш ударился током об оголенный провод инсталляции паровоза на Театральной площади, освещенной гирляндами. Об этом сообщили в соцсетях родители ребенка.
«Всей семьей мы прогуливались по Театральной площади. Заметив интересные инсталляции, решили спуститься по аллее, ведущей к фонтану и флагштоку. Экспозиции были подсвечены красочными гирляндами. Нашему двухлетнему малышу очень приглянулся паровозик. Он с радостью залез в вагончик и… только взялся за металлическое основание паровозика, как неожиданно для нас и окружающих, резко закричал от боли», — передает группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
По словам родителей, они даже не заметили опасности сначала. Как только ребенок закричал, его руку одернули. «Повсюду внутри инсталляции, предназначенной для маленьких детей, хаотично валялись оголенные провода. Мы сразу поняли, что наш маленький ребенок получил удар током», — заключили родители. Они попросили тагильчан быть осторожнее с окружающими скульптурами на площади.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской администрации за комментарием. Ответ ожидается.
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