Около 70 человек погибло после взрыва бензовоза в Нигерии

Взрыв унес жизни 70 нигерийцев
Бензовоз, который перевозил 60 тысяч литров топлива, взорвался. Погибло около 70 человек, сообщает Associated Press.
«Взрыв произошел от района Суледжа в штате Нигер после того, как люди попытались перелить бензин из одной цистерны в другой грузовик с помощью генератора. Перекачка топлива вызвала взрыв, в результате которого погибли те, кто переливал бензин, и прохожие», — говорится в сообщении.
Спасательные работы продолжаются. Так же пострадали несколько машин.
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