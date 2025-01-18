18 января 2025

Около 70 человек погибло после взрыва бензовоза в Нигерии

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Взрыв унес жизни 70 нигерийцев
Взрыв унес жизни 70 нигерийцев Фото:

Бензовоз, который перевозил 60 тысяч литров топлива, взорвался. Погибло около 70 человек, сообщает Associated Press. 

«Взрыв произошел от района Суледжа в штате Нигер после того, как люди попытались перелить бензин из одной цистерны в другой грузовик с помощью генератора. Перекачка топлива вызвала взрыв, в результате которого погибли те, кто переливал бензин, и прохожие», — говорится в сообщении. 

Спасательные работы продолжаются. Так же пострадали несколько машин. 

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Бензовоз, который перевозил 60 тысяч литров топлива, взорвался. Погибло около 70 человек, сообщает Associated Press.  «Взрыв произошел от района Суледжа в штате Нигер после того, как люди попытались перелить бензин из одной цистерны в другой грузовик с помощью генератора. Перекачка топлива вызвала взрыв, в результате которого погибли те, кто переливал бензин, и прохожие», — говорится в сообщении.  Спасательные работы продолжаются. Так же пострадали несколько машин. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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