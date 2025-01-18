18 января 2025
17 января 2025

Куда жители Ямала слетали в новогодние праздники

Жители Ямала в новогодние праздники предпочли улететь в Уфу
© Служба новостей «URA.RU»
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Также в праздники ямальцы летали в Москву и Тюмень
Также в праздники ямальцы летали в Москву и Тюмень Фото:

Новогодние праздники жители ЯНАО, отправившиеся на отдых, провели в Уфе. Именно на это направление приходится большая часть авиабронирований в новогодние каникулы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Жители ЯНАО провели каникулы в основном в Уфе. Туда оформлено 21,4% авиабронирований», — говорится в сообщении экспертов.

Кроме того, в список городов вошли Москва с долей покупки билетов в 16,7%, Тюмень (14,1%), Новосибирск (11,5%) и Казань (5,2%). Среди зарубежных локаций спросом в период праздников пользовалась только столица Азербайджана — Баку.

Жители Ямала в феврале дешевле всего смогут улететь в Красноярск. Перелет в одну сторону обойдется примерно в 8 000 рублей. За границу можно выгодно слетать в Минск — 15 000 рублей за билет в одну сторону.

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Новогодние праздники жители ЯНАО, отправившиеся на отдых, провели в Уфе. Именно на это направление приходится большая часть авиабронирований в новогодние каникулы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. «Жители ЯНАО провели каникулы в основном в Уфе. Туда оформлено 21,4% авиабронирований», — говорится в сообщении экспертов. Кроме того, в список городов вошли Москва с долей покупки билетов в 16,7%, Тюмень (14,1%), Новосибирск (11,5%) и Казань (5,2%). Среди зарубежных локаций спросом в период праздников пользовалась только столица Азербайджана — Баку. Жители Ямала в феврале дешевле всего смогут улететь в Красноярск. Перелет в одну сторону обойдется примерно в 8 000 рублей. За границу можно выгодно слетать в Минск — 15 000 рублей за билет в одну сторону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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