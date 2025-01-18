18 января 2025

Бюджет РФ готов к повышению пенсий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бюджет готов к повышению пенсий
Бюджет готов к повышению пенсий Фото:

Член комитета Государственной Думы по социальной политике Екатерина Стенякина сообщила, что федеральный бюджет готов к дополнительной индексации пенсий граждан России. Индексация затронет 40 млн пенсионеров. 

«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», — цитирует депутата РИА Новости. Пенсию планировалось поднять на 7,3%. 

Ранее сообщалось, что страховые пенсии будут подняты для всех категорий пенсионеров на 7,3%. Кроме того, планировалось, что 1 февраля выплаты доиндексируют еще на 2,3-2,5%. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Член комитета Государственной Думы по социальной политике Екатерина Стенякина сообщила, что федеральный бюджет готов к дополнительной индексации пенсий граждан России. Индексация затронет 40 млн пенсионеров.  «Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», — цитирует депутата РИА Новости. Пенсию планировалось поднять на 7,3%.  Ранее сообщалось, что страховые пенсии будут подняты для всех категорий пенсионеров на 7,3%. Кроме того, планировалось, что 1 февраля выплаты доиндексируют еще на 2,3-2,5%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...