Бюджет РФ готов к повышению пенсий

Член комитета Государственной Думы по социальной политике Екатерина Стенякина сообщила, что федеральный бюджет готов к дополнительной индексации пенсий граждан России. Индексация затронет 40 млн пенсионеров.
«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», — цитирует депутата РИА Новости. Пенсию планировалось поднять на 7,3%.
Ранее сообщалось, что страховые пенсии будут подняты для всех категорий пенсионеров на 7,3%. Кроме того, планировалось, что 1 февраля выплаты доиндексируют еще на 2,3-2,5%.
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