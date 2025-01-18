Крупный застройщик Ямала предлагает работу с зарплатой от 350 тысяч рублей

В ЯНАО крупная строительная компания ищет в свою команду заместителя генерального директора. По данным объявления на портале HH.ru, менеджеру высшего звена готовы платить от 350 000 рублей.
«ООО „Северная Строительная Компания“ — один из крупных застройщиков в Ямало-Ненецком автономном округе. Открыта вакансия заместителя генерального директора по строительству. Предлагаемая зарплата — от 350 тысяч рублей», — сообщили аналитики HH.ru в подборке высокооплачиваемых вакансий для URA.RU. Работодатель ищет специалиста с опытом работы от шести лет, высшим образованием, а также высокими лидерскими и руководящими навыками.
В число высокооплачиваемых вакансий на Ямале вошло предложение о работе для машиниста передвижного компрессора. Сотруднику обещают зарплату от 253 тысяч рублей за вахту в 30 дней на месторождениях в ЯНАО. Требуется специалист с опытом работы от года, правами категории С и документом о соответствующей профподготовке.
Также в компанию по строительству и обслуживанию нефтегазовых комплексов требуется специалист по календарно-сетевому планированию. Место работы — Новый Порт. Работодатель приглашает совместно реализовывать проекты ПАО «Газпром нефть». За вахту в 30 дней обещают зарплату до 201 тысячи рублей, а также бесплатное питание, проживание, проезд, медосмотр и спецодежду.
На Ямале количество вакансий с возможностью трудоустройства мам в декретном отпуске за год увеличилось на 92%. Чаще всего они откликаются на вакансии менеджера по продажам, продавца-кассира и торгового представителя.
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