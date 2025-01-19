Ирине Аллегровой 73: биография и интересные факты из жизни «Шальной императрицы» российского шоубиза

Ирина Аллегрова — народная артистка Российской Федерации, известная исполнительница СССР и России, актриса. Аллегрова носит неофициальное звание «Шальной императрицы» российской эстрады. Среди ее наиболее известных композиций — дуэт с Григорием Лепсом «Я тебе не верю», а также хиты «Угонщица», «Младший лейтенант» и «Императрица». В феврале 2023 года на певицу были наложены канадские санкции за ее участие в «распространении дезинформации и пропаганды». Биография, отношение к СВО и интересные факты о жизни Аллегровой— в материале URA.RU.
Биография
Аллегрова родилась 20 января 1952 года и выросла в семье творческих людей. Ее мать, Серафима Сосновская, была актрисой и певицей, а отец получил звание заслуженного артиста Азербайджанской ССР и СССР, работал режиссером и актером, его звали Александр Аллегров. Настоящая фамилия отца — Саркисов. В музыкальном театре ему дали прозвище «Аллегрис», и он принял решение сменить фамилию.
В 1961 году семья перебралась в Баку, где родители артистки продолжили свою деятельность в театре музкомедии. В Баку будущая певица занималась в балетной студии и обучалась в музыкальной школе при консерватории, где ее сразу же перевели из первого класса в третий.
Начало творческого пути
В 1969 году Аллегрова заняла второе место на Закавказском джазовом фестивале, который проходил в Баку. Следующий год ознаменовался началом ее работы в Государственном эстрадном оркестре Армянской ССР, руководителем которого был Константин Орбелян.
В 1975 году Аллегрова переехала в Москву. Она пыталась поступить в ГИТИС, но ей это не удалось. В то же время она преподавала музыку и выступала с джаз-оркестром Леонида Утесова, а также участвовала в работе ансамблей «Вдохновение» и «Молодые голоса». С 1979 по 1981 годы она была участницей ВИА «Факел». Начиная с 1982 года, Аллегрова гастролировала в составе музыкального театра под руководством Маргариты Тереховой.
В 1984 году продюсер Владимир Дубовицкий представил Аллегрову композитору Оскару Фельцману, который написал для нее песню «Голос ребенка». Эта композиция стала ее дебютом на фестивале «Песня года» в 1985 году. После этого успешного выступления Аллегрова стала солисткой ансамбля «Огни Москвы». На базе этого коллектива была создана группа «Электроклуб», в которой Аллегрова выступала вместе с музыкантами Игорем Тальковым и Раисой Саед-Шах.
В 2016 году певица выпустила альбом «Перезагрузка. Перерождение». В 2021 году появился альбом «В городе серых облаков».
Личная жизнь
Аллегрова вступала в брак четыре раза. Ее первым супругом в период с 1971 по 1972 год был Георгий Таиров, профессиональный баскетболист. От этого брака у певицы есть дочь Лала, родившаяся в 1972 году.
Вторым мужем стал Владимир Блехер, композитор, за которого она вышла замуж в 1974 году и прожила с ним до 1979 года. В те годы Аллегрова выступала в ансамбле «Молодые голоса», которым руководил Блехер. Третий брак с Владимиром Дубовицким, продюсером и музыкантом, создателем ансамбля «Огни Москвы», длился с 1985 по 1990 год.
Своим четвертым мужем Игорь Аллегрова выбрала Игоря Капусту, танцора из своего коллектива. Хотя брак с ним не был официально зарегистрирован с 1993 по 1999 год, они совершили обряд венчания.
Дочь Аллегровой успешно завершила обучение в Российской академии театрального искусства и работала концертным директором у своей матери. Она также занимается режиссурой эстрадных и массовых представлений.
Отношение к СВО
Летом 2022 года в эфире программы ведущего Владимира Соловьева главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что Аллегрова выразила неодобрение в адрес тех знаменитостей, которые покинули Россию после начала военных действий.
«Я хочу, чтобы вы и народ знали, что я со своим народом, я в другом лагере, я не с этими всеми», — передает Симоньян слова Аллегровой. Владимир Соловьев добавил, что, по информации от артистки, она приобрела амуницию, квадрокоптеры и тепловизоры для российских военных.
На мероприятии «Песня года», которое состоялось 3 декабря 2022 года, певица исполнила композицию «Возвращайтесь домой, мальчики» («Молитва»), посвященную участникам военной операции на Украине. С февраля 2023 года на артистку были наложены санкции Канады за «распространение дезинформации и пропаганды».
Интересные факты
- В детстве Ирина Аллегрова не могла исполнить даже две ноты, однако отец все же решил записать дочь в музыкальную школу. Преподаватели обнаружили у девочки "внутренний" слух, и она начала успешно обучаться. Другие факты о певице:
- в подростковом возрасте Ирина тайно влюбилась в Муслима Магомаева, который давал ей уроки вокала;
- после окончания школы артистка некоторое время занималась озвучиванием индийских фильмов;
- Ирина планировала стать пианисткой, однако заболела перед вступительными экзаменами в Бакинскую консерваторию, в результате Аллегрова подала документы на вокальное отделение, которое всегда было ее мечтой;
- Лала, дочь Ирины от первого брака с Таировым, никогда не видела своего отца, так как Аллегрова не разрешала им общаться;
- в период второго брака с продюсером Владимиром Блехером из-за отсутствия концертов Ирине приходилось подрабатывать ночами, выпекая торты и пирожные;
- Аллегрова увела своего четвертого мужа из другой семьи; говорят, что она оплатила его бывшей супруге компенсацию и помогла ей устроиться на работу.
- Ирина Аллегрова считает стервозность самым ценным качеством женщины.
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