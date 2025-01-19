Гренландия хочет продлить свое оборонное соглашение с США

Гренландия планирует подписать договор в области обороны с США, обходя Данию, несмотря на то что формально принадлежит ей. Об этом сообщил депутат Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер. По его словам, такой шаг позволит усилить оборонные возможности региона.
«Мы хотим возобновить это, но заключив оборонное соглашение только между Гренландией и Соединенными Штатами», — сказал Куно Фенкер. Его слова приводит РИА Новости. Он также уточнил, что договор с Данией будет подписан в индивидуальном порядке. Кроме того, Гренландия выразила готовность заключить отдельное двустороннее соглашение с Евросоюзом.
Параллельно с этими переговорами, Дания планирует укрепить свое военное присутствие в Гренландии. Как сообщает телеканал TV2 со ссылкой на засекреченный доклад датских ВС, предполагается постройка новой военной авиабазы на западе Гренландии и увеличение численности персонала Арктического командования в столице Нуук.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем желании присоединить Гренландию к США. Об этом он говорил еще в 2019 году. Тем не менее тогда Дания, которой принадлежит полуостров, выступила против. Американский политик отметил, что присоединение Гренландии необходимо в целях национальной безопасности и для защиты свободного мира. В том числе он опасается России и Китая, которые активно усиливают свое присутствие в Арктическом регионе. Получится ли у Трампа отобрать Гренландию у Дании — смотрите в подкасте от URA.RU.
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