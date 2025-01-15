Как повлияет на Россию покупка Гренландии Америкой

Россия получит мощного противника в борьбе за Арктику, если США присоединят Гренландию. Об этом рассказал URA.RU политолог Дмитрий Евстафьев. Он считает, что после 2035 года Арктика станет полем битвы за новую глобализацию. Если Штаты получат Гренландию, то России придется противостоять Америке, это может стать серьезным вызовом для нашей страны.
«Для России главный риск заключается в том, что если этот проект Трампа будет реализован, то Америка фактически становится игроком в Арктике, равным по масштабам России. На сегодняшний день Америка в Арктике, считайте, не игрок. Арктическая инфраструктура Америки она даже по сравнению с Канадой выглядит довольно убого. Если произойдет вот такая интеграция в мягкой форме нового евроатлантического фронтира… Для нас Америка становится главным конкурентом в борьбе за Арктику», — рассказал URA.RU Евстафьев.
Присоединение Гренландии — стратегический проект США, на который они давно засматривались. Гренландия — самый большой остров в мире, там есть запасы минералов и, предположительно, газа и нефти. Кроме того, географически Гренландия находится очень близко к Европе и в теории может стать дополнительным плацдармом в случае конфликтов. Однако, по словам Евстафьева, для США есть и другие положительные стороны от приобретения. Сейчас Трамп собирает «американские» земли, чтобы создать новый фронтир в Евроатлантике.
По мнению Евстафьева, гренландцы присоединение к Штатам поддержат. «Никакого особого сопротивления не было. Казалось бы, заявлена совершенно экзотическая идея одной страны НАТО отжать у другой страны НАТО колоссальное пространство. Не прошло и трех недель, а народ уже обсуждает условия. Стало понятно, что, если США проведут референдум, то большинство выступит за присоединение к США. Отношение датских властей к местному населению, мягко скажем, не очень хорошее — колониальное», — объяснил эксперт.
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