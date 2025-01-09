Трамп «присоединил» к США Гренландию и Канаду: зачем Америке эти страны и причем тут РФ

За несколько недель до своей инаугурации Дональд Трамп сделал ряд провокационных заявлений, намекая на расширение Америки. Сначала он говорил, что планирует вернуть под контроль США Панамский канал, затем начал говорить о присоединении Канады и Гренландии. Последние две территории он уже успел включить в свою карту, которую разместил в собственной соцсети Truth Social. URA.RU рассказывает, чем обусловлены планы Трампа и при чем тут Россия.
Именно на якобы потенциальную угрозу со стороны РФ и Китая Трамп ссылается, аргументируя свои действия по захвату территорий. При этом тот открыто говорит и о том, что хочет сделать Америку «снова великой».
Начало положила «жадность»
Зачем Трампу Панамский канал
Еще в декабре 2024 года Дональд Трамп возмутился «непомерными» тарифами за проход судов через Панамский канал, которые ввели власти Панамы. Недовольство будущего американского президента вызвано тем, что именно США обеспечивают более 72% всех проходов через канал.
Тогда Трамп заявил, что текущие тарифы для судов являются смехотворными и непомерными. Причем он добавил, что в прошлом Вашингтон был щедр к Панаму. Далее он поставил ультиматум: если власти Панама не снизят стоимость тарифов, то Панамский канал вскоре войдет в состав США.
"Они [власти Панама] смеются над нами, потому что думают, что мы глупы, но мы больше не глупы. Панамский канал обсуждается с ними прямо сейчас", — заявлял Трамп, считая передачу Панамского канала со стороны США в прошлом — ошибкой.
Причем через некоторое время Трамп дал понять, что по возможности он может и применить силу для установления контроля над Панамским каналом. «Нет, я не могут этого обещать», — говорил новоизбранный президент, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности. Его слова передает RT.
Реакция панамских властей
В МИД Панамы заявили, что ее суверенитет над каналом не обсуждается. Там отметили, что контроль над каналом со стороны их страны будет оставаться и впредь. «Миссия нашего канала — служить человечеству и его торговле», — говорил министр иностранных дел страны Хавьер Мартинес-Ача Васкес. Его слова передавала «Газета.ру».
В свою очередь президент страны Хосе Рауль Мулино заявил, что Панамский канал полностью принадлежит Панаме и не подлежит обсуждению. Он напомнил о договорах Торрихоса-Картера 1977 года, которые подтвердили панамский суверенитет и завершили передачу канала Панаме 31 декабря 1999 года. Именно эти соглашения недовольный Трамп считает ошибочными.
Угроза независимости Канады
Трамп вновь недоволен мигрантами
Также в начале декабря 2024 года Дональд Трамп, строивший американо-мексиканскую стену во время своего прошлого президентского срока, вновь поднял тему незаконной миграции. Он заявил, что введет пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады, если последняя не решит проблемы с мигрантами и наркотрафиком.
Неприкрытая угроза
На фоне подобных заявлений затем прошла личная встреча Трамп с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе нее последний подчеркнул, что введение пошлин со стороны США негативно скажется на всей канадской экономике.
Тогда новоизбранный американский глава заявил, что Канада станет 51-м штатом США. По итогу Трюдо подтвердил Трампу, что Канада планирует усилить меры безопасности на границе.
Трюдо ушел в отставку после разговора с Трампом
Несмотря на договоренности между представителями государств, 6 января Трюдо сообщил, что покинет должность премьера. Трамп на это отреагировал незамедлительно, вновь заявив о планах захватить Канаду. При этом он сказал, что канадские жители якобы сами не против того, чтобы войти в состав США. По его словам, канадцы больше не могут терпеть «огромные торговые дефициты и субсидии»
«Вместе мы были бы великой нацией!» — заявил Трамп. На это Трюдо отреагировал кратко: "Черта с два", — подчеркнул он уже после отставки.
Маск поспешил встать на сторону
Заявление Трюдо высмеял американский миллиардер Илон Маск. Он оскорбил премьера и добавил, что его слова о теперь не имеют веса, поскольку тот уходит в отставку. «Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», — заявил Маск в соцсети X.
Канада «поставлена» на карту
Накануне Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social обновленную карту, на которой Канада закрашена в те же цвета, что и Америка. Под иллюстрацией он оставил ироничную надпись «О , Канада!».
Гренландия в составе США «ради всего мира»
С 2019 года Трамп хочет присоединить Гренландию к Штатам, но Дания, которой сейчас и принадлежит территория, выступила против продажи острова. Однако в декабре 2024 года Трамп вновь поднял этот вопрос.
"Гренландия необходима нам для целей национальной безопасности. Мне это говорили еще задолго до того, как я баллотировался", — отметил Трамп.
В ответ на это, власти Дании и руководство Гренландии резко отреагировали, подчеркнув, что остров не продается. Трамп на этом не успокоился и уточнил, что большая часть населения острова даже не знает, кому из стран принадлежит территория. «Если да, то им [Дании] следует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира», — говорил будущий президент США, передает RT. Далее он, по аналогии с Канадой, включил Гренландию в свою карту в соцсетях.
Трамп сослался на якобы угрозу от России
По его словам, Россия и Китай усиливают свое присутствие в Арктическом регионе, и он этого опасается. Далее он заявил, что его сын Дональд Трамп — младший лично посетит Гренландию, передает RT.
«Мы будем защищать ее [Гренландию] и беречь от очень злобного внешнего мира. Сделаем Гренландию снова великой», — заявил Трамп, намекая на якобы угрозу со стороны РФ и Китая.
Захват Гренландии — это конец НАТО
Журналисты издания The Hill уверены, что захват Трампом Гренландии вопреки возражениям Дании, члена НАТО, стал бы концом для Североатлантического альянса. Ведь тогда члены объединения начали бы понимать, что все они находятся под угрозой, отметили авторы материала, передает RT. Далее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу проснуться и активнее укреплять свою безопасность.
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