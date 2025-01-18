В Сургуте из-за пожара в бане погибли двое подростков

В Сургуте (ХМАО) в СОТ «Чернореченский» произошло возгорание бани. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС России по ХМАО обнаружили тела подростков 15-ти и 14-ти лет. Об этом сообщили в региональном СК России.
«В Сургуте устанавливаются обстоятельства гибели двух несовершеннолетних в результате пожара. Утром 19 января поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара в СОТ „Чернореченский“ Сургута спасателями обнаружены тела двух подростков 2008 и 2009 годов рождения», — написано в telegram-канале ведомства.
Предполагается, что возгорание могло произойти из-за неисправности печного оборудования в бане. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
Также в СУ СК России по Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Его расследование поставлено на контроль в аппарате следственного управления.
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