18 января 2025
17 января 2025

В Сургуте из-за пожара в бане погибли двое подростков

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте пожар унес жизни двух детей
В Сургуте пожар унес жизни двух детей Фото:

В Сургуте (ХМАО) в СОТ «Чернореченский» произошло возгорание бани. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС России по ХМАО обнаружили тела подростков 15-ти и 14-ти лет. Об этом сообщили в региональном СК России.

«В Сургуте устанавливаются обстоятельства гибели двух несовершеннолетних в результате пожара. Утром 19 января поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара в СОТ „Чернореченский“ Сургута спасателями обнаружены тела двух подростков 2008 и 2009 годов рождения», — написано в telegram-канале ведомства.

Предполагается, что возгорание могло произойти из-за неисправности печного оборудования в бане. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Также в СУ СК России по Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Его расследование поставлено на контроль в аппарате следственного управления.

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В Сургуте (ХМАО) в СОТ «Чернореченский» произошло возгорание бани. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС России по ХМАО обнаружили тела подростков 15-ти и 14-ти лет. Об этом сообщили в региональном СК России. «В Сургуте устанавливаются обстоятельства гибели двух несовершеннолетних в результате пожара. Утром 19 января поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара в СОТ „Чернореченский“ Сургута спасателями обнаружены тела двух подростков 2008 и 2009 годов рождения», — написано в telegram-канале ведомства. Предполагается, что возгорание могло произойти из-за неисправности печного оборудования в бане. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Также в СУ СК России по Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Его расследование поставлено на контроль в аппарате следственного управления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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