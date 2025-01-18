В Екатеринбурге вечером 18 января активисты из «Русской общины» задержали пьяную женщину, которая представилась судьей Кунгурского городского суда (Пермский край). Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
«В Екатеринбурге сегодня вечером за рулем поймали пьяную судью Кунгурского городского суда. Был патруль по ВИЗу, шли по улице Белореченская, увидели, как авто остановилось на аварийке, и открылась водительская дверь. Начала сразу показывать корочку Верховного Суда Российской Федерации», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
По словам очевидцев, алкотестер показал, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее автомобиль забрал эвакуатор. «Как только нашла телефон, кому-то позвонила, приехал мужчина и хотел ее забрать», — отметили общественники.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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