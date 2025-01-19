Профессор Дизен: ЕС готов на самоубийство ради ослабления России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США допускают, чтобы ЕС накладывал на Россию санкции в ущерб себе
США допускают, чтобы ЕС накладывал на Россию санкции в ущерб себе Фото:

Европейский союз готов вводить дополнительные санкции против Российской Федерации, игнорируя собственные значительные экономические жертвы. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«ЕС готов совершить экономическое самоубийство, чтобы ослабить Россию», — написал Дизен в социальной сети X. Он добавил, что Соединенные Штаты обладают чувством самосохранения, однако они готовы допустить, чтобы ЕС накладывал на РФ санкции в ущерб себе. 

Ранее издание The Financial Times сообщало, что замороженные российские активы, находящиеся на счетах в бельгийской компании Euroclear, могут быть быстро возвращены в случае снятия санкций против Москвы. При отмене санкций финансовые посредники больше не будут иметь законного основания для удержания этих средств, что приведет к их немедленному возвращению в Россию, передает «Ридус».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейский союз готов вводить дополнительные санкции против Российской Федерации, игнорируя собственные значительные экономические жертвы. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. «ЕС готов совершить экономическое самоубийство, чтобы ослабить Россию», — написал Дизен в социальной сети X. Он добавил, что Соединенные Штаты обладают чувством самосохранения, однако они готовы допустить, чтобы ЕС накладывал на РФ санкции в ущерб себе.  Ранее издание The Financial Times сообщало, что замороженные российские активы, находящиеся на счетах в бельгийской компании Euroclear, могут быть быстро возвращены в случае снятия санкций против Москвы. При отмене санкций финансовые посредники больше не будут иметь законного основания для удержания этих средств, что приведет к их немедленному возвращению в Россию, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...