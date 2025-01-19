Европейский союз готов вводить дополнительные санкции против Российской Федерации, игнорируя собственные значительные экономические жертвы. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«ЕС готов совершить экономическое самоубийство, чтобы ослабить Россию», — написал Дизен в социальной сети X. Он добавил, что Соединенные Штаты обладают чувством самосохранения, однако они готовы допустить, чтобы ЕС накладывал на РФ санкции в ущерб себе.
Ранее издание The Financial Times сообщало, что замороженные российские активы, находящиеся на счетах в бельгийской компании Euroclear, могут быть быстро возвращены в случае снятия санкций против Москвы. При отмене санкций финансовые посредники больше не будут иметь законного основания для удержания этих средств, что приведет к их немедленному возвращению в Россию, передает «Ридус».
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